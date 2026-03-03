不滿韓團翻唱草東歌曲竟罵「狗X難聽」 樂團主唱道歉蔡英文：我不是小草

韓團Dragon Pony來台參加音樂祭，再次翻唱草東歌曲。（浮現祭提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕浮現祭音樂祭才剛落幕，包括台灣的獨立樂團「溫室雜草」還有韓國樂團Dragon Pony都受邀演出，尷尬的是，前年10月初溫室雜草主唱「阿J」劉偉頡曾批評過這個韓團，主要是不滿他們翻唱草東沒有派對的歌曲《但》，因此竟在社群寫下「狗幹難聽」4個字，昨（3日）阿J終於發長文道歉，由於過去他也曾不當開前總統蔡英文玩笑，因此被一些網友當成「小草」，這次他也特別向蔡英文致歉，並澄清：「我並非小草。」

溫室雜草主唱阿J（右二）為失言道歉。（翻攝自IG）

Dragon Pony這次來台參加浮現祭，除了唱自己的歌曲，也選唱草東的《但》，可見很喜歡這首歌，至於過去曾以粗話批評該團的阿J，在社群發文道歉表示：「本人2024年10月5日，我使用個人帳號Threads轉發Dragon Pony的cover草東沒有派對《但》的影片，並配文『狗幹難聽』，作為草東這個對我意義重大的樂團，在我心目中這個樂團我完全不用特別去捧或拉高他們，只是當時的我聽到這個cover影片，副歌吉他的音色也並非我的審美標準，尤其是最後vocal『尖叫』音色的部分，我聽感覺得這個翻唱，編曲偏離原曲意義太多，使我當下情緒激動並轉發留下評論，也在這邊先澄清並非是針對這次浮現演出的評價。」

每個人對音樂的感受不同，阿J卻以粗話評論，他自己也發現不妥，道歉文談到：「使用『狗幹』的字眼確實太過粗鄙，用這樣的形容詞來加深語氣確實不妥，在這邊向看到不舒服的人道歉，對不起。」

除了批評韓團爭議，阿J也針對另一件事道歉：「有人再次提起2022我個人在舞台上的彩排失言，我必須再次道歉，而這次也向蔡英文前總統女士道歉，我不應該在當時使用『老破麻樂團的團名』做為玩笑與您連結在一起，也再次向關注這件事的人致歉。」

另外阿J也澄清：「我並非小草，並在台灣每次重大選擇的時候，我都在台上或是帳號呼籲過聽眾做出我認為正確的選擇，請理性的人不要再加以流傳非事實的臆測。」

