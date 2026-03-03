自由電子報
娛樂 最新消息

「塑身天后」張淳淳遭控欠千萬 洪誠陽發聲怒嗆

昔日有「塑身天后」稱號的張淳淳。（翻攝自臉書）昔日有「塑身天后」稱號的張淳淳。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾被封為「塑身天后」的藝人張淳淳，農曆年後突遭昔日《飛龍在天》演員洪誠陽在社群平台公開點名，發文直指「張淳淳還詐騙我幾千萬」，甚至喊話「被騙過的人聯絡我，律師費我全出」。不過該貼文隨後火速刪除，引發外界揣測。

《飛龍在天》男演員洪誠陽（左）和綜藝天王吳宗憲合照。（翻攝自臉書）《飛龍在天》男演員洪誠陽（左）和綜藝天王吳宗憲合照。（翻攝自臉書）

根據《ETtoday星光雲》報導，洪誠陽受訪時情緒激動，指控張淳淳涉及財務糾紛，並稱當年雙方曾有投資往來。他更聲稱對方利用人頭購屋、帳務問題等情事，揚言若3天內未獲回應，不排除採取法律行動。不過上述說法目前皆為洪誠陽單方面指控。

洪誠陽指控張淳淳欠債後避而不見。（翻攝自臉書）洪誠陽指控張淳淳欠債後避而不見。（翻攝自臉書）

洪誠陽表示，自己當年投入近兩千萬元本金參與投資，卻未獲分配收益，還指雙方曾與其他藝人共同投資房產，但分潤結果「唯獨沒有他」。他強調多年來未追討，是因當時有電視台壓力，加上人在國外，選擇隱忍。洪誠陽生氣張淳淳欠債不還，還在他面前裝可憐、找大哥和立委來「喬」。

洪誠陽在張淳淳發文下留言，瞬間被刪除。（翻攝自臉書）洪誠陽在張淳淳發文下留言，瞬間被刪除。（翻攝自臉書）

更令他難以釋懷的是，他透露父母至今仍關心此事，讓他心中難平。洪誠陽也提到，貼文曝光後已有2人私下聯絡他。不過截至目前為止，張淳淳尚未對相關指控做出公開回應。

點圖放大body

