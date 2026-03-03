自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台灣之光！8小畫家登《好餓的毛毛蟲》作者官網

《好餓的毛毛蟲秀》今年前進新北、台中、高雄及桃園。（愛樂愛城、環心娛樂提供）《好餓的毛毛蟲秀》今年前進新北、台中、高雄及桃園。（愛樂愛城、環心娛樂提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕去年底起在台北、新竹場場熱售，週末場更一票難求，掀起大小朋友追星熱潮的《好餓的毛毛蟲秀》（The Very Hungry Caterpillar Show），由外百老匯原裝授權，並由台灣在地專業團隊擔綱演出，今年正式展開新北、台中、高雄及桃園的巡迴演出。

《好忙的蜘蛛》選擇台北站作為亞洲巡演的第一站。（愛樂愛城、環心娛樂提供）《好忙的蜘蛛》選擇台北站作為亞洲巡演的第一站。（愛樂愛城、環心娛樂提供）

《好餓的毛毛蟲秀》巧妙融合了色彩大師艾瑞．卡爾（Eric Carle）的四個經典故事，包括：《棕色的熊，棕色的熊，你在看什麼？》、《十隻橡皮小鴨》、《好忙的蜘蛛》以及《好餓的毛毛蟲》。台北站演出時，不僅吸李千娜、孫可芳、「JR」紀言愷、黃尚禾、黃迪揚、劉冠廷、百萬影音創作者HowHow陳孜昊 等攜家帶眷來看戲，事後也給予好評盛讚「絕無冷場」，可見其魅力驚人。

《好餓的毛毛蟲秀》以四段故事組成，包括《棕色的熊，棕色的熊，你在做什麼？》。（愛樂愛城、環心娛樂提供）《好餓的毛毛蟲秀》以四段故事組成，包括《棕色的熊，棕色的熊，你在做什麼？》。（愛樂愛城、環心娛樂提供）

透過精緻的偶戲與舞台設計，繪本中經典的拼貼風格與鮮艷色彩被完美還原，讓孩子們在劇場空間中，親眼目睹書中角色「動了起來」，是一場結合教育與美感體驗的感官饗宴。在演出現場也有超巨型大氣球毛毛蟲，大小朋友都爭相打卡合照。

擔任台灣製作團隊的「躍演」劇團製作人林易衡也指出：「看到大氣球或是毛毛蟲，爸爸媽媽有時候比小孩瘋狂，是一個很新鮮的體驗；除此之外也有很多家長反應，看到小朋友可以全神貫注的看戲，還有小朋友能跟鄰座的孩子交起朋友，是他們始料未及的驚喜！」

除了精彩演出，主辦方愛樂愛城文化傳媒及環心娛樂製作公司先前特別舉辦了著色比賽，鼓勵孩子發揮想像力。令人振奮的是，其中八位台灣創意小畫家的作品憑藉獨特的色彩運用與童趣視角，成功登上了「艾瑞．卡爾官方社群」。這項殊榮不僅展現了台灣孩子的藝術潛力，更顯示出美方官方對台灣在地創意的高度重視與認可。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中