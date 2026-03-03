麥可傑克森遭控在「艾爾頓強家中」猥褻未成年！ 律師怒轟「斂財說法」

最新一份訴訟文件指稱，麥可傑克森過去曾在伊麗莎白泰勒和艾爾頓強的家中猥褻未成年兒童得逞。（法新社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕隨著麥可傑克森傳記電影《Michael》即將於4月上映，過往一些「八赴舊事」再度翻出、端上檯面討論，現在就連「天王好友們」也無辜遭受波及。今（美國時間2日）最新爆料指稱，麥可傑克森過去曾在伊麗莎白泰勒和艾爾頓強的家中猥褻未成年兒童得逞。

據《洛杉磯時報》、《紐約郵報》報導，提告人是麥可傑克森生前來往密切的友人之一，卡西歐家族的4名成員上週五已正式向法院遞交一份長達23頁的訴狀，控告已故巨星麥可傑克森在他們未成年期間，進行誘騙、下藥、強姦和性侵犯，而且其中一位當時才年僅7歲，引發外界高度關注。

被害當事人卡西歐一家指控，傑克森透過「關心、贈送奢華禮物、提供名人生活方式以及宣稱愛他們、需要他們」等手段「滲透」他們一家，邀請他們與他一起環遊世界，還跟他們一起慶祝感恩節、聖誕節和自己的生日。

訴狀稱，傑克森曾向卡西歐家的4名子女，包含愛德華、多米尼克、瑪麗妮可和阿爾多，展示色情片和裸體兒童的照片，目的是讓他們對色情麻木，他還告訴他們，如果人們知道發生了什麼，他、他們以及他們家人的生活都會被毀掉。

其實，1993年便曾傳出類似指控，但後來有消息傳出傑克森遺產管理人在1994年支付了2500萬美元封口給卡西歐一家，但訴訟中並未提及，僅描述2019年卡西歐家族的幾位成員與傑克森的遺產管理人，曾達成一項保密和解協議，同意對「他們與這位歌手的關係」保持沉默。

根據訴狀，該協議規定傑克森的遺產管理人應向每位兄弟姐妹支付每年約69萬美元的賠償金，為期5年，作為「傑克森多年來虐待他們以及傑克森集團包庇和掩蓋虐待行為的補償」。而今，這4兄妹也在訴訟中提出質疑，聲稱他們是在不了解自身權利的情況下被迫簽署同意書。

針對卡西歐一家提出的指控，麥可傑克森遺產管理委員會的代表律師馬帝辛格（Marty Singer）隨即發表嚴正聲明，痛批卡西歐家族過去的言論與現在的指控存在嚴重矛盾，怒轟這起訴訟是「斂財手段」。

律師代表辛格在接受《人物》採訪時指出，卡西歐家族過去25年始終堅定地支持麥可傑克森，他認為，這份新的法庭文件顯然是他們為了從傑克遜的遺產和公司那裡騙取數億美元而採取的擇地訴訟策略。

目前，法院已擇定3 月5日舉行後續聽證會，隨著麥可傑克森傳記電影上映在即，兩造說詞所引起的風波可能還有得吵！

