娛樂 最新消息

為195元吵翻！瑤瑤挺5人平分 丫頭怒問：有必要嗎？

藝人「瑤瑤」郭書瑤（右）與「丫頭」詹子晴分享對AA制的看法。（翻攝自IG）藝人「瑤瑤」郭書瑤（右）與「丫頭」詹子晴分享對AA制的看法。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人「瑤瑤」郭書瑤與「丫頭」詹子晴兩人近期針對社群熱門話題「195元的Netflix訂閱費，究竟該不該計較AA制？」AA制就是「平分帳單」，網路上有男網友抱怨與女友合資訂閱Netflix高級方案，兩人說要平分費用，但後來卻因女友將帳號分享給家人使用引起論戰。瑤瑤與丫頭也就此事發表自己的看法。

丫頭（左）和瑤瑤針對社群熱門話題「195元的Netflix訂閱費，究竟該不該計較AA制？」進行討論。（翻攝自IG）丫頭（左）和瑤瑤針對社群熱門話題「195元的Netflix訂閱費，究竟該不該計較AA制？」進行討論。（翻攝自IG）

一名男網友在網路上發抱怨文，指自己與女友合資訂閱Netflix高級方案（每月460元，影片中以舊價390元計），兩人說好平分費用，即一人負擔195元。沒想到後來女友竟將帳號分享給爸媽、妹妹使用，讓原本的兩人共享變成「五人共用」。男網友認為既然用了就該講求「使用者付費」，主張應由5個人平分費用，每人負擔約78元。

丫頭和瑤瑤對男網友作法各自有不同看法。

理智的郭書瑤認為使用者付費非常合理。（資料照，記者陳奕全攝）理智的郭書瑤認為使用者付費非常合理。（資料照，記者陳奕全攝）

理智的瑤瑤表示「那就分啊！使用者付費這不是很正常的嗎？」同時她也認為如果男網友要徹底執行AA制，要求女友家人一起分擔費用，她完全可以接受。瑤瑤指出，或許這位男網友賺錢真的很辛苦，所以她說：有些人賺錢真的很辛苦，他可能真的會為了那100塊生存有困難。

重感情的丫頭則完全不能理解，並分享自己的「超大方金錢觀」。（資料照，記者陳逸寬攝）重感情的丫頭則完全不能理解，並分享自己的「超大方金錢觀」。（資料照，記者陳逸寬攝）

重感情的丫頭則完全不能理解，問：「有必要為了這100多塊吵架嗎？」她更指出在一段感情中，為了這種小錢爭執會消耗彼此的情感。為了證明自己的想法是對的，丫頭自爆往事，她過去經濟辛苦時，為了幫男友買一件1千多元的毛衣，不惜省下公車錢，每天走路40分鐘回家。 聽到丫頭的「超大方金錢觀」，瑤瑤瞪大眼睛直搖頭，質問「值得嗎」丫頭則認真說：我願意付出。

