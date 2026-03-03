自由電子報
娛樂 最新消息

大咖歌王遭控騙財騙色逼墮胎 大動作反擊爆料：惡意誹謗

薛之謙透過經紀公司否認爆料。（翻攝微博）薛之謙透過經紀公司否認爆料。（翻攝微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾唱紅《你還要我怎樣》、《演員》等歌曲的中國歌手薛之謙，在樂壇擁有大批粉絲，他曾被網紅舊愛李雨桐控訴對感情不忠，沒想到多年過去李雨桐再發聲，在社群檢舉薛之謙涉嫌重婚罪，再次開嗆：「今天我就一個個公開所有的真相，把你醜惡的嘴臉公之於眾。」

薛之謙在2017年宣布與離婚兩年的前妻復合，當時網紅李雨桐出面指控，稱薛之謙在交往期間涉及金錢與感情糾紛，並爆料雙方關係細節，包括逼迫墮胎、威脅言語等說法，相關指控當時掀起輿論熱議。

事隔多年，李雨桐近日再度發文，指控薛之謙過往的行徑，她爆料對方「選妃」的行徑，還扯出薛之謙私下對其他藝人的評論，怒轟：「今天我就一個個公開所有的真相，把你醜惡的嘴臉公之於眾。君子報仇，十年不晚。」再度引發討論。

對此，薛之謙的經紀公司稍早回應，聲明指出，近日「李雨桐 Luyee」持續在微博公開與薛之謙相關的不實內容，並稱對方捏造對話、挑起紛爭，屬於惡意誹謗行為，已嚴重侵害薛之謙的合法權益，同時誤導網友，佔用公共資源，揚言要追究法律責任。

點圖放大body

