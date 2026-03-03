古曜威與韓國女神親密互動曝光！網驚初戀女友無敵

古曜威攜手金娜妍拍攝MV。（單純夢想文創事業提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕暖男歌手古曜威於生日當天發行全新創作《笨蛋》，許多網友稱讚他與MV女主角、韓國啦啦隊女神金娜妍就像CP，看起來很甜，更有網友直言「終於瞭解金娜妍為何被稱為『初戀女友』」，誇她「女友感」無敵。

導演以「用無私的愛付出」與「笨蛋錯失的愛」作為MV的故事主軸，強化曲名《笨蛋》的歌詞理念。劇情講述在韓國民宿打工的古曜威，遇到了長期住在225房的金娜妍，她是民宿老闆的女兒，古曜威原本對金娜妍只是充滿了疑惑，後來看見她經歷了失戀、考試失利，作為旁觀者的古曜威，也漸漸成為了金娜妍的支柱，伴隨著打工度假即將結束，最後的感情走向也留給觀眾一個發展性的結局。

古曜威表示，一開始知道跟金娜妍合作，覺得又緊張又開心，一方面怕因為溝通不良影響拍攝，一方面又覺得他很可愛，但實際相處過後，發現她的個性真的很棒，相處起來很舒服，而且聽說她是第一次演戲拍MV，但她的表現得真的很棒，「最後還知道她推掉了在韓國的工作，特地來拍攝我的MV，真的很感動。」

金娜妍也分享：「這是我第一次演戲拍MV，過程雖然很難，但是很有趣！古古很照顧我，所以拍攝過程很順利，非常謝謝大家的照顧！」更呼籲粉絲要多多去聽歌看MV。

