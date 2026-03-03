賈永婕強硬反擊！無端遭酸「不帶髒字回嗆」 親認從未想過要端莊

賈永婕無端遭酸民批評，以強硬態度反擊。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕賈永婕遭酸「本來一手好牌」不帶髒字回擊！台北101董事長賈永婕再度發聲，直言「我是真的沒有想過要端莊啦！」更強調自己講的是實話，不是幹話，霸氣態度引爆討論。

台北101董事長賈永婕近來因關心林義雄血案引發兩極評論，還被質疑疫情期間送呼吸器別有目的，她1日親自澄清「我站出來，是因為我看見需要。大無畏的精神，不是為了位置，不是為了頭銜，更不是為了誰替誰加分。」強調若相信自己在做對的事，就不要因為別人的聲音而縮小自己，也重申關心歷史並非為了撕裂台灣，而是珍惜得來不易的民主，同時表明自己不會從政。

針對外界質疑她疫情期間送呼吸器動機不單純，賈永婕再次表態，直言自己只是希望讓下一代知道，勇敢做一件對的事，可以站得住腳、坦坦蕩蕩。賈永婕認為，每個人不需要成為「大家都喜歡的人」，只要成為「自己喜歡的自己」即可，若確信方向正確，就不必因為雜音而退縮。

不過質疑聲浪仍未停歇，有網友開酸「妳本來一手好牌」，暗指她親手打亂布局。賈永婕則回擊「結果打到別人的痛處」，該留言被轉發至Threads後吸引近4萬人按讚，她本人也現身回覆「好害羞捏。」面對有人批評她用詞不端莊、自以為幽默，賈永婕直回「我是真的沒有想過要端莊啦！」並對討厭自己的網友喊話「辛苦了！」再度以不帶髒字的方式回應酸言。

