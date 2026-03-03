自由電子報
娛樂 星座

元宵節轉運關鍵夜 4生肖財運走強事業人緣同步升溫

從命理學的角度來看，元宵節也是一年運勢轉動的重要節點。（資料照，北市觀傳局提供）從命理學的角度來看，元宵節也是一年運勢轉動的重要節點。（資料照，北市觀傳局提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕今（3）日是元宵節，也是團圓、圓滿的象徵。從命理學的角度來看，元宵節也是一年運勢轉動的重要節點，部分生肖會在這期間好運升溫，無論事業、財富、人緣都會出現變化。若能把握好元宵節替自己轉運，將能迎接未來的好運氣。元宵節有4生肖運勢走強，看看你是不是在其中？

元宵節有4生肖運勢走強。（資料照）元宵節有4生肖運勢走強。（資料照）

❤生肖牛

元宵節期間，生肖牛的人將迎來穩健、踏實的財運。一向低調務實的牛牛，擅長理性判斷及長期規劃財務，如今成果就要顯現。這份好運並非從天而降，是經過長時間醞釀的回報。元宵節容易帶來貴人運，可拓展新合作關係，抓住機會能替未來鋪陳更寬廣的資源基礎。生肖牛的人在元宵節，可迎來職場肯定、財務穩定增值，一切都循序漸進成長。

❤生肖雞

生肖雞的人在元宵節可望出現偏財契機，過去看起來不起眼的投資或者理財安排，此時出現不錯的回報。透過親朋好友牽線接觸的利益，可以期待，財運上有亮點。值得注意的是，雖然財運上升，切記還是要保留理性與節制，不要貪小財就過度冒進，唯有掌握分寸才能把這波好運化為實質助益，理財布局也會更靈活具彈性。

❤生肖羊

生肖羊的人元宵節期間明顯展現出穩重向上攀升的財運格局。偏好保守、長遠規劃的羊咩咩不急於求成，也鮮少涉足高風險領域。近期在工作或投資方面，有望迎來階段性成果，也有可能有獎金入袋，長期佈局的財務規劃也能見到回報。耐心與堅持所帶來的價值，替羊咩咩增添信心，未來只要繼續平穩踏實向前走，累積效果可期。

❤生肖龍

元宵節對生肖龍的人而言，是推動局勢轉變的重要時刻。原本停滯或醞釀中的計畫，可能在此時出現突破契機，獲得上級肯定或團隊支持，帶來實質回報與職務發展機會。偏財運亦有所起色，先前的投資安排逐步顯現成果。不過在機會增多之際，仍需審慎評估風險，避免過度擴張。穩健承接這波好運，將有助於長遠發展與財務成長。

☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大header
點圖放大body

