遭控騙財騙色扯到張杰 老婆謝娜火大反擊怒嗆薛之謙

薛之謙又被舊愛爆料。（翻攝微博）薛之謙又被舊愛爆料。（翻攝微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國歌手薛之謙多年前遭網紅舊愛李雨桐指控騙財騙色，近日女方又在社群爆料控訴，風波還延燒到歌手張杰。對此張杰的主持人老婆謝娜不忍開戰薛之謙，今天發文回擊：「有些話，為了家人，我必須說！」直指這次舊事被翻出來，正是因為薛之謙的感情糾紛，「現在，你自己的感情糾紛沒處理好，舊事重提，無辜的人又被拉進來當話題。憑什麼？」

原來薛之謙多年前曾在節目《吐槽大會》暗酸張杰，當時他說：「我作為一個歌手，我一沒有提前解約，我二不偷不搶，我三沒有找一個有錢的女朋友給我發片，我四沒有找一個比我紅的女朋友來輔佐我，我有錯嗎？」當年這段話就被認為是在酸張杰。

謝娜心疼老公張杰。（翻攝自微博）謝娜心疼老公張杰。（翻攝自微博）

針對此事，謝娜心疼為老公抱屈，他說道：「杰哥當年重新參加比賽，從頭再來，是因為當年他已經沒有了唱歌的舞台。從報名海選開始，他靠自己一場一場拚下來，因為比賽的人氣，當年的公司才給他發片，開演唱會！一直到現在讓所有人看到實力歌手張杰！是他靠自己的堅持，靠自己的熱愛，靠自己的實力，一步一步拚出來的！」

謝娜表示，張杰曾被誤解和攻擊了多年，承受了無數無妄之災。

謝娜更稱老公一輩子只愛唱歌，低調做人，從不參與是非，卻要一次次被消費，她再度點名薛之謙：「當年那段話是你說的，你可以說你說的不是他，而輿論引導是因為你而造成的，傷害已經造成。現在舊事重提，源頭依然是你當年的言論。你縮在段子手後面，吃著紅利，傷害著無辜！而你，這些年一句道歉的話都沒有！」

最後謝娜公開要求薛之謙道歉：「請你正視自己的言行，為被你無端牽扯的張杰，正式道歉。你的感情糾葛，是你的事，請面對！請自己處理好！別再讓無辜的人，為你的過去買單！」

