SJ銀赫來台主持露面了 「隔空喊話利特」爭金鐘：有超越的野心

《宇宙啦啦隊》由製作人B2操刀、SUPER JUNIOR成員銀赫擔任主持人，與輔導員藤井麻由帶領啦啦隊女孩們一同在記者會亮相。（記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕緯來大型原創節目《宇宙啦啦隊》今（3）日舉辦開播記者會，由製作人B2操刀、SUPER JUNIOR成員銀赫擔任主持人與輔導員藤井麻由帶領啦啦隊女孩們一同在記者會亮相，銀赫也有感而發提到，錄影時會想到自己練習生時期，「不得不說現在的門檻比當時還高，困難很多」。

銀赫開心表示，這次來台錄影是保持輕鬆有趣的心情，問到台韓節目不同差異？他則說不管是哪一種選拔節目，都是帶著夢想的孩子面對各種挑戰，「這個感染力是不分國際的」。

SUPER JUNIOR成員銀赫擔任《宇宙啦啦隊》主持人。（記者王文麟攝）

而銀赫也被女孩們大讚非常貼心，銀赫則笑回：「我覺得她們看得非常精準，如果我今天是評審或老師，可能會展現冷酷無情的一面，但慶幸的是，我是主持人，可以展現親和力的一面。」製作人B2也稱讚銀赫敬業又認真，「我們常常錄影到凌晨，但他通常是最早到、準備開錄的人。」

SJ的隊長利特去年以《廚師的迫降：客家廚房》入圍金鐘獎實境節目主持人/實境節目獎，雖然與獎項擦身，但還是拿下「最具人氣綜藝節目獎」，他也是罕見入圍金鐘的韓星。

銀赫笑說希望能延續利特去年入圍的聲勢，更用中文提到「最厲害的主持人」，他自信宣戰，喊話要勝過利特，想成為拿下金鐘獎的第一位韓國藝人「如果可以入圍非常幸福，我有超越利特的野心，如果能成功就更棒了」。

《宇宙啦啦隊》歷經9個月籌備，從全台超過800位報名者中選出28位女孩，遠赴韓國展開為期一個月的高強度特訓，最終將選出9人組成女團出道，節目將於7日每週六晚間9點於緯來首播。

