朴信惠捲逃稅風波！韓網爆設空殼公司「工作室遭查」經紀公司火速發聲

朴信惠遭爆涉嫌逃稅。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕朴信惠涉嫌逃稅？《臥底洪小姐》收視攀升之際，韓網Theqoo突爆她設立個人法人公司疑涉資產分流，引發熱議。消息曝光後短時間湧入數百則留言，經紀公司稍早也火速發出聲明。

南韓女星朴信惠近期憑韓劇《臥底洪小姐》人氣再起，不料卻遭捲入逃稅疑雲。韓網論壇Theqoo出現貼文，質疑她在已有經紀公司情況下另設法人公司「Ebenezer」，揣測是否涉及資產分流或費用結算問題，甚至指出公司地址疑似登記在住宅，質疑為「空殼公司」。貼文曝光後迅速掀起討論，有人認為一人企劃社不等於逃稅，關鍵在實際營運方式，也有人直言若涉及不當費用處理恐怕就有爭議。

對此，朴信惠所屬經紀公司Salt Entertainment隨即發布聲明，強調名為「Ebenezer」的法人與公司營運完全無關，也從未透過該公司進行活動收入結算。公司表示早在2016年因媒體報導才得知該法人存在，當時便已要求相關單位整理與處理，並嚴正否認任何逃稅指控，強調網路揣測與事實不符。朴信惠涉嫌逃稅的說法因此再掀攻防，事件後續發展仍待觀察。

