娛樂 日韓

震撼彈！2NE1朴春突寫信「致國民」點名隊友涉毒掀舊傷

朴春突然曬出手寫信控告Dara涉毒，驚呆眾人。（翻攝自）朴春突然曬出手寫信控告Dara涉毒，驚呆眾人。（翻攝自）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓娛圈丟下震撼彈！經典女團2NE1成員朴春今（3日）突然公開長文親筆信，開頭寫著「致國民」，語氣沉重又恐懼；她強調自己目前沒有生病，正努力好好生活，接著直指隊友Dara曾涉毒被抓，為掩蓋風波，才將自己塑造成「吸毒者」。

朴春在信中再度提到過去引發風波的處方藥Adderall（含安非他命成分的注意力治療藥物），強調：「那不是毒品。我是ADD（注意缺陷障礙）患者，是為治療而服用。」她更質疑，當年國內並無明確規範，卻在「朴春事件」後才出現相關法律，這點很奇怪。

她還直接點名YG娛樂與前代表梁鉉錫，以及製作人Teddy與隊長CL，故意偽造她的藥物使用史。

朴春（左）直指隊友Dara曾涉毒被抓，為掩蓋風波，才將自己塑造成「吸毒者」。（翻攝自Naver）朴春（左）直指隊友Dara曾涉毒被抓，為掩蓋風波，才將自己塑造成「吸毒者」。（翻攝自Naver）

朴春的手寫信曝光後，韓網瞬間炸裂；回顧2010年，朴春曾因從美國攜帶含安非他命成分的藥物入境遭調查，最終因醫療用途等理由不起訴。當時風波雖未定罪，但形象重創，也被外界認為是2NE1後續發展受影響的關鍵之一。

如今她突然指控「被利用掩蓋他人問題」，等於把當年舊傷重新撕開，也讓外界開始揣測2NE1成員之間的真實關係是否早已生變；目前Dara方面未公開回應。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防制諮詢專線：0800-770-885☆

