娛樂 最新消息

羅志祥愛徒曝人生好消息 倒數兩個月見證「重要時刻」

薛恩即將開唱。（寬宏藝術提供）薛恩即將開唱。（寬宏藝術提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕羅志祥愛徒薛恩宣布將於5／2在Legacy Taipei舉辦出道以來首場個人演唱會「《RE:BORN: LEVEL UP》讚聲演唱會」，薛恩表示，這不只是一場演唱會，而是人生中很重要的里程碑，既然要站上這個舞台，就會全力以赴準備好，「希望到時候大家都能親自到場來支持，一起見證這個屬於我的重要時刻。」

演唱會以「RE:BORN: LEVEL UP」為主題，除了代表著向過去致意，更是一種對未來的宣告，整場演唱會將透過「RE:」系列篇章串聯，包括 RE:DREAM、RE:FAME、RE:ME，分別代表夢想的起點、職業歷程中的淬鍊，以及此刻對自我的重新定義，希望透過此結構與編排，讓大家看到不同階段、不同面向的薛恩，也看見他這一路走來的成長與轉變。

薛恩即將開唱。（寬宏藝術提供）薛恩即將開唱。（寬宏藝術提供）

此次是薛恩的首場個人演唱會，他表示，其實比起緊張，感受到更多的是壓力，最近開始進入演唱會籌備階段，每天都在思考，怎麼樣才能把舞台做到最好，把最完整的自己呈現給大家，同時，也在準備新歌發行，很多事情是同步進行的，所以難免會有一些焦慮。但在壓力之外，其實更多的是期待。

關於演唱會內容，他也透露，這次除了結合唱跳表演，也有自彈自唱的橋段，更特別準備了驚喜，先前也在社群上悄悄埋了一個伏筆，相信細心的粉絲朋友應該會猜到。

薛恩自去年正式展開個人音樂旅程，一路走來充滿挑戰與成長，他感性說道：「想對一直支持我的粉絲們說一聲，辛苦了，謝謝你們一直都在，其實真的經歷了很多起伏，我很清楚，今天我還能站在舞台上，不只是因為我對舞台的熱愛和堅持，更重要的是，背後始終有你們在支持我。在我曾經迷惘，甚至想放棄的時候，是你們給了我很多力量和陪伴，讓我知道我並不孤單，也讓我更有勇氣重新站回舞台上，因為不想讓你們失望，你們永遠都是我最大的底氣！。」

