娛樂 最新消息

台灣夜店猛男秀爆妨害風化 健身網紅遭函送反控「店家推卸責任」

新竹猛男秀郭姓健身網紅在演出時脫內褲下體貼女客引爆動。（網友提供）新竹猛男秀郭姓健身網紅在演出時脫內褲下體貼女客引爆動。（網友提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕新竹夜店猛男秀妨害風化案延燒！健身網紅郭男因猛男秀演出遭警方依刑法妨害風化函送偵辦，事後發文反控店家推卸責任，強調自己只是「依照店家安排工作」，雙方說法掀起爭議。

過年期間，網路上具知名度的郭姓健身男網紅受聘至新竹市一間夜店演出猛男秀，現場氣氛火熱。隨後網路流出影片，可見他裸露上身，並脫去內褲僅以毛巾遮擋下體，還與女客互動引發檢舉。新竹市警方獲報後，將郭男帶回派出所約6小時製作筆錄，最終依刑法妨害風化罪函送偵辦。

郭男事後在臉書發聲，指自己13年來表演形式皆如此，卻被冠上罪名，直呼相當無辜。不久後，郭男今（3日）再度發文，質疑店家「推卸責任成這樣」，強調表演者只是依照店家安排的遊戲流程執行，「就只是個人形立牌任憑店家處置給客人玩」，並稱當天連第2段互動都尚未開始就被帶走。

郭男不滿外界指稱表演內容為自己創作，表示自己只是首次與該店合作，沒有長期合作關係，呼籲店家應保護表演者，而非讓表演者獨自承擔後果。新竹夜店猛男秀妨害風化案持續發酵，責任歸屬與尺度界線成為討論焦點。

