Netflix砸1.8億超狂台劇曝光！柯震東拿紙條亂丟 王柏傑怒喊：不要嚇我的鳥

〔記者蕭方綺／台北報導〕柯震東、王柏傑、薛仕凌、陳姸霏等人主演的Netflix影集《乩身》今釋出前導預告及海報，該劇單集製作費高達新台幣3000萬元，總共砸1.8億製作，預告中最令人驚艷的，莫過於將台灣民俗元素與高規格視覺特效大規模結合的呈現。

柯震東在《乩身》飾演三太子乩身，手持火尖槍，在符咒啟動時爆發出金光與火紋特效，展現強烈神性力量。（Netflix提供）

戲裡韓杰（柯震東 飾）因兒時犯下無法挽回的過錯，成為三太子（王柏傑 飾）在人間的乩身，替神明賣命贖罪，專門處理滯留人間的孤魂野鬼與棘手靈異案件。

請繼續往下閱讀...

預告中可看到緊張靈異對決之外，角色互動也保留輕鬆節奏。當三太子的傳訊鳥飛到韓杰家中時，韓杰隨手拿紙團想砸牠，卻被三太子現身接住並警告：「不要嚇我的鳥。」韓杰不領情回嗆：「我都快退休了，你想搞死我？」三太子則笑回：「佛門弟子怎麼能亂造殺孽呢？」雙帥鬥嘴的瞬間，也為這個神鬼交錯的世界增添一抹幽默與人味。

王柏傑在《乩身》飾演三太子手持燃燒長棍現身。（Netflix提供）

對此，柯震東分享：「這次的三太子形象跟大家印象中的傳統神明不太一樣。《乩身》裡的三太子具有未來感甚至帶有時尚潮流感。不論是造型、武器或呈現方式，都不是傳統宮廟印象，而是重新設計過的版本。而韓杰與三太子的關係不像『神明與乩身』那種絕對的上下關係，比較像老師跟學生，甚至有時候像會鬥嘴的兄弟。」

郭子乾在《乩身》飾演的神龍太子雙眼發黑、身穿民俗服裝，詭譎氣場十足。（Netflix提供）

王柏傑提到：「台灣的宮廟文化，非常特別，是每個人從小到大都有的經歷，所以在演的時候很有感覺且感到非常親切不陌生。」《乩身》將於4月2日於Netflix上線。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法