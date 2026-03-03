自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Netflix砸1.8億超狂台劇曝光！柯震東拿紙條亂丟 王柏傑怒喊：不要嚇我的鳥

〔記者蕭方綺／台北報導〕柯震東、王柏傑、薛仕凌、陳姸霏等人主演的Netflix影集《乩身》今釋出前導預告及海報，該劇單集製作費高達新台幣3000萬元，總共砸1.8億製作，預告中最令人驚艷的，莫過於將台灣民俗元素與高規格視覺特效大規模結合的呈現。

柯震東在《乩身》飾演三太子乩身，手持火尖槍，在符咒啟動時爆發出金光與火紋特效，展現強烈神性力量。（Netflix提供）柯震東在《乩身》飾演三太子乩身，手持火尖槍，在符咒啟動時爆發出金光與火紋特效，展現強烈神性力量。（Netflix提供）

戲裡韓杰（柯震東 飾）因兒時犯下無法挽回的過錯，成為三太子（王柏傑 飾）在人間的乩身，替神明賣命贖罪，專門處理滯留人間的孤魂野鬼與棘手靈異案件。

預告中可看到緊張靈異對決之外，角色互動也保留輕鬆節奏。當三太子的傳訊鳥飛到韓杰家中時，韓杰隨手拿紙團想砸牠，卻被三太子現身接住並警告：「不要嚇我的鳥。」韓杰不領情回嗆：「我都快退休了，你想搞死我？」三太子則笑回：「佛門弟子怎麼能亂造殺孽呢？」雙帥鬥嘴的瞬間，也為這個神鬼交錯的世界增添一抹幽默與人味。

王柏傑在《乩身》飾演三太子手持燃燒長棍現身。（Netflix提供）王柏傑在《乩身》飾演三太子手持燃燒長棍現身。（Netflix提供）

對此，柯震東分享：「這次的三太子形象跟大家印象中的傳統神明不太一樣。《乩身》裡的三太子具有未來感甚至帶有時尚潮流感。不論是造型、武器或呈現方式，都不是傳統宮廟印象，而是重新設計過的版本。而韓杰與三太子的關係不像『神明與乩身』那種絕對的上下關係，比較像老師跟學生，甚至有時候像會鬥嘴的兄弟。」

郭子乾在《乩身》飾演的神龍太子雙眼發黑、身穿民俗服裝，詭譎氣場十足。（Netflix提供）郭子乾在《乩身》飾演的神龍太子雙眼發黑、身穿民俗服裝，詭譎氣場十足。（Netflix提供）

王柏傑提到：「台灣的宮廟文化，非常特別，是每個人從小到大都有的經歷，所以在演的時候很有感覺且感到非常親切不陌生。」《乩身》將於4月2日於Netflix上線。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中