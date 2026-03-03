告五人捐救護車感動消防局 「鄰居」熱情回報竟是冰的

告五人特別前往消防局致意，感謝消防人員長期守護鄉親安全。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕人氣樂團告五人得到歌迷支持，也不忘回饋社會，日前捐贈一輛救護車給家鄉宜蘭縣政府消防局南澳分隊，昨（2日）也特別前往消防局致意，並送上能量飲料與雞精，感謝消防人員長期守護鄉親安全。告五人的善舉也感動消防局隔壁的南澳知名冰店老闆，一直念念不忘想請他們吃碗冰表達謝意，昨天終於等到告五人現身了。

告五人捐贈「哈瓜愛心號」救護車獻愛心。（相信音樂提供）

告五人看到印有「哈瓜愛心號」字樣的救護車時，神情難掩激動。團員談到，過去常在新聞中看到救護人員與時間賽跑，如今能為南澳鄉盡一份心力，心裡格外踏實。告五人表示，這次捐贈只是拋磚引玉的開始，「未來只要有幫得上忙的地方，不論是救護設備、消防衣或其他需求，都希望再盡一份心力。」

告五人捐贈救護車善舉讓冰店老闆很感動，特別請團員吃冰。（相信音樂提供）

為了感謝告五人捐救護車給消防局南澳分隊，附近冰店老闆熱情端出招牌冰品，笑說：「一定要請你們！」告五人邊吃邊笑，直呼這是「最甜的一次回家。」

唱過眾多受歡迎歌曲，告五人的「黑夜狂奔」世界巡演，今年也預計前往墨爾本、雪梨、紐約、波士頓、聖荷西、洛杉磯、巴黎與倫敦開唱，並透露今年還有重大計畫，未來將有更多機會與歌迷相見。

