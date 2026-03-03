陳漢典遭「電擊鎖喉」 黃偉晉不敢逃崩潰痛哭

〔記者林欣穎／台北報導〕由陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本成為時空探員，拍攝戲劇推理實境節目《百分之一相對論》，上週播出第三單元「梅花梅花幾月開」探員們化身三年冬班的轉學生，並持續調查一起神秘校園霸凌事件。

陳漢典被黃偉晉騙，大喊「我太善良了」。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

探員持續調查霸凌事件，除了以往節目主要的解謎內容之外，第八集當中首次引進全新遊戲環節猶如台版「今際之國的闖關者」《好學生與壞學生》，六位探員與NPC學生群們都被迫參加一場生死存亡之戰的遊戲，隨著詭異的音樂聲響起，一名突然出現的學生NPC小揚（MAX飾）將大家帶入到下一個遊戲環節的階段，探員們與數名學生們被電擊頸圈裝置鎖喉，並任由NPC鬼擺佈，起初大家並不知道裝置的用意為何，甚至一度想要逃脫出去，直到電擊開啟的瞬間，探員們才意識到生命真的遭受到威脅。

黃偉晉甚至被鎖喉電擊崩潰痛哭，大喊不逃了，宋偉恩也被電到激動發出殺雞般的叫聲，可見電流的威力可怕，回想起拍攝過程，探員黃偉晉表示：「我們真的沒有想到那個是真的電人耶，我一開始只是覺得說哇好沉浸好真實好像真的，我們就莫名被帶到一個空間，然後脖子就被套上電圈，結果大家要逃跑的時候就被電了，真的很可怕！」

黃偉晉遭電圈鎖喉，崩潰哭喊不逃了。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

本本也在直播中透露到拍攝過程：「我是最先被電到的耶！我想說為什麼是針對我，直到後來才看到大家陸續被電到，真的很痛我被電到的當下馬上痛到跪下來。」

導演郭方儒也在直播中透露：「我們是沉浸式實境節目，任何事情都沒有在開玩笑的，當然遊戲設計團隊都有評估電力要多大才可以不傷害到大家但又讓大家有疼痛感，拍攝當天我因為很想睡覺，所以手臂也套著電擊圈然後不停的啟動，保持我的精神狀態，但是請放心，我們還是會以安全為優先。」

