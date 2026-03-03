快樂開心做自己！ 田中千繪短期留學找回初衷

田中千繪因演出電影《海角七號》在台灣走紅。（翻攝自田中千繪臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕日本女星田中千繪因演出電影《海角七號》在台灣走紅，今（3）日中在臉書發文提及38婦女節快到了，想跟大家分享關於「自己勇敢的故事」。

發文中，田中千繪坦言也許很多人會認為做出勇敢的事一定要踏出舒適圈，或做出一些自己沒做過的事，她認為這些都會是自己勇敢的故事，但現在反而會覺得停下腳步也一樣，都是自己勇敢的故事。

想起10多年前（約莫《海角七號》上映的3年後），田中一度離開演藝工作，那時她給自己放了一年半假期，當時決定要放這個長假的理由很多，但最大原因是：「我想重新認識自己。」當時她要下這決定，需要很大勇氣。

放長假那段時間，田中回到日本和親朋好友好好聚聚，也從小時夢想清單中實現了去倫敦留學夢想，「雖然只是3個月的短期留學，英文也沒學好，但最大收穫是重新找到真正自己，認識從世界來的不同國籍朋友們。」

因為那趟留學，在田中的人生增添了不一樣色彩，投射到當今社會比過去更快速運轉，她相信很多人會害怕停下腳步，對此，田中告訴大家：「如果你現在覺得累了，請勇敢放下忙碌的腳步，好好聆聽自己的心聲，因為愛自己的人，才能快樂開心地做真正的自己。」

