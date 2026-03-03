自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

快樂開心做自己！ 田中千繪短期留學找回初衷

田中千繪因演出電影《海角七號》在台灣走紅。（翻攝自田中千繪臉書）田中千繪因演出電影《海角七號》在台灣走紅。（翻攝自田中千繪臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕日本女星田中千繪因演出電影《海角七號》在台灣走紅，今（3）日中在臉書發文提及38婦女節快到了，想跟大家分享關於「自己勇敢的故事」。

發文中，田中千繪坦言也許很多人會認為做出勇敢的事一定要踏出舒適圈，或做出一些自己沒做過的事，她認為這些都會是自己勇敢的故事，但現在反而會覺得停下腳步也一樣，都是自己勇敢的故事。

想起10多年前（約莫《海角七號》上映的3年後），田中一度離開演藝工作，那時她給自己放了一年半假期，當時決定要放這個長假的理由很多，但最大原因是：「我想重新認識自己。」當時她要下這決定，需要很大勇氣。

放長假那段時間，田中回到日本和親朋好友好好聚聚，也從小時夢想清單中實現了去倫敦留學夢想，「雖然只是3個月的短期留學，英文也沒學好，但最大收穫是重新找到真正自己，認識從世界來的不同國籍朋友們。」

因為那趟留學，在田中的人生增添了不一樣色彩，投射到當今社會比過去更快速運轉，她相信很多人會害怕停下腳步，對此，田中告訴大家：「如果你現在覺得累了，請勇敢放下忙碌的腳步，好好聆聽自己的心聲，因為愛自己的人，才能快樂開心地做真正的自己。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中