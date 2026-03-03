柳演錫元宵吃台灣湯圓喊「金賀呷」 新劇尺度大開跳女團舞

〔記者鍾志均／台北報導〕韓星柳演錫為Hami Video韓劇《神與律師事務所》來台宣傳，今（3）剛好碰上元宵節，他入境隨俗，不只聊韓國「咬堅果破霉運」的習俗，現場還大嗑湯圓，用台語直呼「金賀呷（真好吃）！」瞬間圈粉，全場記者都被萌到。

柳演錫出席Hami Video韓劇《神與律師事務所》來台暨開播記者會。（記者鍾志均攝）

相隔一年再訪寶島，柳演錫直呼時間過太快，「能再次來到台灣見到大家真的非常開心。」這次更把海外首場宣傳獻給台灣，誠意滿滿。

在《神與律師事務所》中，柳演錫飾演一名膽小卻正義感爆棚的律師，因在昔日女巫使用過的「舊巫堂」開業，意外獲得「看見鬼魂」的能力，從此人生大轉彎，還被各種冤魂附身，「要跳女團舞」成為他的最大挑戰。

戲中柳演錫男女老少通通上身，他得一秒切換人格，時而耍狠、時而撒嬌，甚至裝可愛，替「看不見的委託人」伸張正義。

柳演錫入境隨俗，特地吃起台灣湯圓喊「金賀呷（真好吃）」。（記者鍾志均攝）

談到這部戲和一般律政劇最大的差異，他直白說：「主角可以看到鬼，還能跟鬼溝通，透過這樣的方式推進案件發展，這是最大的不同。」

為何秒接？柳演錫透露，第一次看到劇本就覺得太有趣，「能在同一部戲裡呈現不同人物面貌，把我很多面向一次給粉絲看，是非常棒的機會，所以很快就決定出演。」

柳演錫過往在《請回答1994》、《浪漫醫生金師傅》、《陽光先生》、《機智醫生生活》、《現在撥打的電話》中，多半是冷靜、理性甚至帶點距離感的角色，這次卻完全顛覆形象，改走溫暖、開朗路線。

他用三個關鍵字形容新角色：「爆笑、人性、感動」，表示「以前大家看到我比較尖銳、冷漠，這次是比較溫暖有趣的一面，應該會讓大家覺得很新鮮。」

《神與律師事務所》全劇16集，3月13日起在中華電信Hami Video獨家上架。

