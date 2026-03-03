孫淑媚曬《陽光女子合唱團》殺青通告表！ 嗨喊：我要拿去護貝

孫淑媚分享個人珍藏的殺青通告表。（翻攝IG）

〔記者胡御柔／台北報導〕國片《陽光女子合唱團》票房正式突破7億大關，演員孫淑媚近日在社群平台分享個人珍藏的殺青通告表，感性回顧拍片心路歷程，引發粉絲熱烈回應。

孫淑媚在貼文中透露，這份通告表是她當年拍攝殺青時留下的「時間證據」，每一格密密麻麻的排程都是團隊一起燃燒過的青春，上面還留下親筆簽名，彷彿記錄了汗水與淚水。她幽默地表示，別人收藏限量球鞋，她收藏的是「早上0730的GENERAL CALL」，最後決定將通告表護貝，並寫下「青春會皺，通告表不能皺」、「ITS A WRAP！但那段拚命的日子永遠不下檔」，還標註「#我們是七億票房女星了」。

貼文一出，演員何曼希也留言表示「好懷念」，網友更是湧入祝賀，有人喊「8億女星很快到來」，自上映以來，《陽光女子合唱團》不僅口碑亮眼，票房也屢創佳績，演員群的努力與默契再度成為話題焦點。隨著票房持續攀升，是否能挑戰更高數字，也成為外界矚目的焦點。

