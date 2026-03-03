自由電子報
娛樂 電視

越兇越好吃！女星揭泰國小吃「不踩雷」特點

〔記者林欣穎／台北報導〕八大外景節目《自由的旅行者》第三季正式啟動，主持人融融將前進泰國，搭檔是來自泰國、去年贏得金鐘獎迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎的黃可欣。

日前兩人拍攝宣傳照，雖然初次見面，短短3小時後立刻投入拍照工作，但鏡頭前雙方展現十足默契；融融笑說：「可欣滿好帶動、也滿好『操控』的，這樣很不錯，因為旅程中會有一些比較冒險，比較需要體力活的，屆時一起闖關應該會蠻好玩的。」

融融、黃可欣搭檔主持第三季。（八大提供）融融、黃可欣搭檔主持第三季。（八大提供）

《自由的旅行者》 自去年7月開播，第一季前進土耳其，第二季推出韓國自駕，節目深受觀眾喜愛，主持人融融自然真誠的風格大受好評。

全新第三季網羅來自泰國的演員黃可欣，她來台8年，從廣告拍攝到戲劇演出，這次演而優則主持，首度跨界到外景節目主持，她開心喊到：「真的是一個全新的挑戰！心情就像小時候要去戶外教學一樣興奮。」她更提到日前準備行李時，她開心表示，「雖然會怕忘記帶什麼，但回泰國可以每天都買東西！目前就是準備好自己的身體，睡得好、吃得好，再帶上好心情享受旅程。」

融融、黃可欣前進泰國拍攝。（八大提供）融融、黃可欣前進泰國拍攝。（八大提供）

《自由的旅行者》第三季將從泰國清邁出發一路到曼谷，泰國除了歷史，飲食文化也深受台灣人喜愛，聊起對於美食的偏好，融融與黃可欣不約而同表示都喜歡路邊攤小吃，黃可欣透露，根據她的觀察：「泰國路邊攤的老闆娘，比較兇的就會比較好吃，而且越兇越好吃！」融融忍不住呼應這都市傳說，開玩笑說：「在台灣吃鐵板燒，師傅手臂上有滿滿刺青的，通常炒的菜會比較好吃。」

另外，提到旅行中最害怕的事情？黃可欣自曝「害怕曬太陽」，讓融融相當意外，逗趣安慰對方：「沒關係，就是一定會曬的。」出發前，融融也以前輩身分提醒黃可欣：「放寬心去玩，自然的演出，如果真的講不出話，或是遇到不好吃的食物，給我一個眼神我就會幫妳接下去，妳只要當一個自由的旅行者。」

