（專訪）周蕙也是《後宮甄嬛傳》馬拉松鐵粉 10年不去KTV有原因

〔記者陳慧玲／專訪〕許多網友過年期間都曾加入觀看《後宮甄嬛傳》馬拉松直播，周蕙也不例外，笑說自己已連著兩年都利用過年放假追劇，她過去曾客串戲劇《做工的人》，問她還會想再拍戲嗎？周蕙說：「客串就夠了，背台詞太痛苦。」

周蕙利用過年放假追劇。（記者陳奕全攝）

今年過年期間，周蕙還事先預訂龍蝦大披薩全家開心享用，另聊起《後宮甄嬛傳》馬拉松直播，她笑說：「我就放床邊看，一直放在身旁沒有停過，就算有時候不小心睡著，醒來還是可以隨時加入，我還會對照影評解析，了解古時候禮節和說某些話代表什麼，真的很有意思，太好玩了，歷史劇很好看。」周蕙提到，因為太迷《後宮甄嬛傳》，以前還曾在景點穿古裝拍照，很想演娘娘。

周蕙演藝人生也曾歷經過起起伏伏。（記者陳奕全攝）

常有人說人生如戲，周蕙的演藝人生也歷經過起起伏伏，談到人生體驗，她說：「我最棒的特質是從來沒有放棄過自己，以前遇到低潮會想辦法， 不會自暴自棄，雖然一度想放棄唱歌另找一條新條路繼續走起來，但我慢慢找到這輩子給我的使命就是唱歌，雖然以前曾覺得唱歌不快樂了，好像賣藝，但現在我已重新找回唱歌樂趣和我存在價值。」

周蕙唱紅過《約定》、《好想好好愛你》等眾多歌曲。（記者陳奕全攝）

周蕙唱紅過《約定》、《好想好好愛你》等眾多歌曲，她透露如果和朋友去KTV，友人叫她唱《約定》，她一定會婉拒，「那樣感覺好像在上班。」她已超過10年沒去KTV，因為曾有朋友約她去KTV卻又說：「妳來我就不敢唱了。」周蕙不想掃興，乾脆不唱，只幫忙點歌。4月25日周蕙將在台北小巨蛋舉辦「好想好好愛周蕙」演唱會，屆時有機會將小巨蛋變成超大型KTV，購票可洽寬宏售票系統。

