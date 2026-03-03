自由電子報
娛樂 最新消息

哺乳玩笑惹議！ 楊昇達深夜發文道歉：絕對尊重母乳

楊昇達發文致歉。（翻攝IG）楊昇達發文致歉。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星楊昇達上月終於迎來寶貝女兒誕生，正式升格新手爸爸，喜悅之情溢於言表。然而，他日前在社群平台分享育兒點滴時，因一句自認幽默的玩笑話引發爭議，掀起網友討論，3日深夜再度發文致歉，強調自己「絕對尊重母乳」。

事情起因於楊昇達曬出女兒小腳丫照片，溫情寫下願意成為女兒「一輩子的踏腳石」，展現初為人父的感動。不過隨後他提到「媽媽的奶不好找」，還補充「爸爸當時也找了很久」，原意想以諧星口吻增添趣味，卻被部分網友認為語帶不敬，忽略母乳哺育背後的辛勞與付出。有人指出，產後媽媽身心仍在調適階段，此類玩笑恐顯得不夠體貼。

面對批評聲浪，楊昇達第一時間未多作辯解，3日深夜再度發文坦承「我錯了」，向妻子與關心此事的網友公開道歉。他解釋，當時只是看到女兒在親餵時左右轉頭、發出聲音，才自作聰明解讀為「奶不好找」，忽略了母親餵奶過程的辛苦與付出，自嘲「身在福中不知福還在旁邊joking around」，直言自己太過自以為幽默。

他也以一貫自嘲語氣表示，身為「台灣冷幽默領頭羊」卻因此惹議，未來會更加謹慎發言，「喉結之下、肚臍眼之上的相關器官不再亂開玩笑」，並向辛苦的太太與所有媽媽致意。

在 Instagram 查看這則貼文

楊昇達（@megaoyang）分享的貼文

點圖放大header
點圖放大body

