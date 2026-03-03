自由電子報
娛樂 最新消息

朴信惠涉嫌逃稅！工作室遭查 韓網新聞離奇消失

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國女神朴信惠主演韓劇《臥底洪小姐》收視節節高升，不料近日韓網論壇《Theqoo》出現一則貼文，指稱朴信惠「涉嫌逃稅」、個人工作室遭到調查，短時間內留言突破數百則，討論聲量迅速飆升。

朴信惠涉嫌逃漏稅。（翻攝自Chosun Biz）朴信惠涉嫌逃漏稅。（翻攝自Chosun Biz）

有網友質疑，朴信惠在已有經紀公司的情況下，另設個人法人公司，是否涉及資產分流或費用結算問題；更有人指出，公司地址疑似登記在住宅，引發「是否為紙上公司」的揣測。

留言區火力全開：「一人企劃社本身不等於逃稅，但重點是怎麼運作。」「如果只是正常法人操作，沒問題；但若變相處理費用，那就麻煩」、「演藝圈是不是最近流行這種模式？」

也有聲音認為，單憑設立個人法人公司就等於逃稅，過於武斷：「很多藝人都有一人企劃社，不能直接畫上等號。」

朴信惠逃漏稅新聞點進去已被刪文。（翻攝自Chosun Biz）朴信惠逃漏稅新聞點進去已被刪文。（翻攝自Chosun Biz）

事實上在韓國演藝圈，一人法人公司並不罕見，藝人透過法人管理收入、投資與資產，本身屬於合法操作。真正爭議在於是否存在不當申報、虛列成本或不實結算。

不過目前並無官方機關公開證實相關違規細節，原本韓網報導點進去也已找不到原文報導，整起事件停留在網路爆料與推測階段。

點圖放大header
點圖放大body

