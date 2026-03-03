自由電子報
音樂

遭爆分手忘年之交 龍千玉緊貼人夫老婆還在旁邊看

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語天后龍千玉傳出與圈外男友情轉淡，關係昇華成家人。她攜手楊哲合唱新歌《心相逢》，暌違五年再度對唱，新歌MV充滿粉紅泡泡，被粉絲敲碗根本是「最完美的CP」。

龍千玉攜手楊哲合作新歌。（豪記提供）龍千玉攜手楊哲合作新歌。（豪記提供）

龍千玉忍不住爆料，拍MV的第一個鏡頭就要他們兩人手心緊貼，「當下好害羞，楊哲老婆在一旁直說『龍姐請忘了我的存在！』」

龍千玉開心分享，希望這首歌能帶給大家力量，不論是在尋找另一半的路上，還是已經擁有幸福的人，都能在歌聲中感受到那份「相逢」的喜悅。

這首歌聽來簡單深情，是首專為粉絲量身訂製的K歌首選，推出後粉絲反應熱烈。龍千玉表示，這首歌的詞意非常優美，描述的是茫茫人海中，兩人因緣分而相遇，雖然分隔兩地，心仍緊緊相繫，有著相知相守的感動。

龍千玉4月將在台中開唱。（豪記提供）龍千玉4月將在台中開唱。（豪記提供）

對於第三次與楊哲合作，龍千玉表示：「很開心再度相逢，楊哲變得更有男人魅力，眼神變帥了，真是男大十八變，過去的青澀大男孩，如今已蛻變為散發魅力的成熟男人，情歌對唱有著互相吸引的感覺。」5年前他們合作時，楊哲還有些羞澀，現在的歌聲充滿溫暖，讓龍千玉大受感動。

楊哲害羞表示：「很開心與龍千玉再度合作，接到新歌，是我所熟悉的，讓我超期待的，旋律動聽，歌詞也很接地氣，幾個字句都很符合南部人的口音，龍姐一直是我的偶像與榜樣。」

楊哲笑說：「龍姐的氣場真的太強了，雖然她很溫柔，但對戲時我還是緊張到手汗直流！」龍千玉則吐槽楊哲就是個老實人，「他越緊張動作就越僵硬，我都要一直提醒他放輕鬆，你是我的男主角，不是來面試工作的啦！」

龍千玉迎馬年推出新專輯。（豪記提供）龍千玉迎馬年推出新專輯。（豪記提供）

除了新歌傳捷報，龍千玉4月25日將在台中舉辦「男人情女人心」演唱會，這場演唱會對她而言意義非凡，目前她已進入「全面閉關」狀態，推掉演出邀約，全心投入體能與嗓音的鍛鍊。龍千玉將重新練唱過往的經典名曲，感性分享：「隨著歲月的洗禮，在不同的年齡階段，重新審視這些歌詞，有了截然不同的領悟，期待與粉絲在台中心相逢！」門票在年代售票與四大超商開賣。

