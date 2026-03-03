自由電子報
娛樂 最新消息

宥勝同前妻日本復合滑雪？領隊火速跳出曝真相

〔記者蕭方綺／台北報導〕因性醜聞淡出演藝圈的宥勝與妻子林慈惠婚姻狀態始終撲朔迷離。近日卻被爆出兩人今年1月一同前往日本越後湯澤滑雪，還與滑雪團成員合影。沒想到今有位領隊導遊在threads上跳出來澄清，表示身邊朋友突然變成「大明星」被媒體炎上，解釋「宥勝滑雪」這件事，「只因為我們這一團有人同名」。另外，對於宥勝近況和與林慈惠目前婚姻狀況，經紀人今表示「不好意思，我無法幫上忙，辛苦了」，對於這些關係不回應。

宥勝與林慈惠被爆出離婚後還一起參加滑雪團，今有導遊澄清沒有和藝人宥勝一起滑雪，而是同團也有朋友叫做宥勝。（翻攝自臉書）宥勝與林慈惠被爆出離婚後還一起參加滑雪團，今有導遊澄清沒有和藝人宥勝一起滑雪，而是同團也有朋友叫做宥勝。（翻攝自臉書）

根據《鏡週刊》報導，有目擊者指出宥勝與慈惠1月中旬現身越後湯澤滑雪場，因身穿完整滑雪裝備、包得嚴實，加上天氣寒冷，原本不易辨識，仍被熟人認出。巧合的是，3 週前也有網友曝光滑雪影片，感謝「好兄弟宥勝帶我踏進滑雪世界」，同行者中同樣出現慈惠身影。

時間拉回先前，宥勝2023年捲入強制猥褻女助理風波，最終遭判刑 8 個月、緩刑 5 年，並須繳納200萬元。官司告一段落後，他曾於去年4月試圖復出，卻遭社會輿論強烈反彈，隨即宣布不再以宥勝名義活動，轉為低調生活。

在他復出夢碎後，5月間一度傳出與慈惠離婚，甚至有消息指出，其配偶欄早在案件爆發時就已空白。外界盛傳慈惠疑似為了孩子未來，心死選擇與宥勝切割。對此，宥勝前經紀人僅低調回應：「不再對外回應。」未正面否認。

點圖放大body

