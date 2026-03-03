巫啟賢爆《蒙面歌王》黑幕！導演耳機下令「不能拆穿」 不敢認好友

〔記者傅茗渝／台北報導〕資深歌王巫啟賢出道至今43年，近日他登上中天綜合台《綜藝OK啦》大談演藝圈祕辛，還原當年無端被禁止入境台灣5年的冤屈，更曝光當年在人氣歌唱節目《蒙面歌王》擔任評審時，如何被導演「下令」演戲、甚至因此背負罵名。

（中）巫啟賢上《綜藝OK啦》大談演藝圈祕辛，（左起）主持人羅志祥、林襄。（中天電視提供）

巫啟賢在節目中坦言，擔任歌唱節目評審最痛苦的莫過於「明明聽出來是誰，卻不能說」。他回憶當初李克勤參加《蒙面歌王》時，全場觀眾都在喊李克勤的名字，他與李熟識多年，第一秒就認出好友聲音，沒想到耳機卻傳來導演急促的指令：「李克勤簽了3期，這集不能揭面，否則我們會違約！」

為了保住合約，巫啟賢只好當眾「睜眼說瞎話」，評論對方「唱歌雖然像李克勤，但還欠缺一點火候」。節目播出後，巫啟賢隨即遭到網友瘋狂砲轟「耳朵有問題」，讓他感嘆：「我有苦說不出啊！」甚至後來陶喆上場，他也面臨同樣的困境，直呼評審真的不好當。

巫啟賢揭《蒙面歌王》黑幕，被迫睜眼說瞎話遭網暴。（中天電視提供）

巫啟賢談及演藝生涯最大的委屈，莫過於當年在台演出的非法指控。他透露，當時因台南兩家PUB邀約，他只能擇一演出，未料竟遭到另一家業者惡意舉報。儘管當時是有申請準證的年代，卻因行政環節的疏失與同行惡鬥，導致他無端被禁止入境台灣長達5年。

除了工作甘苦談，巫啟賢還爆料天王劉德華的趣事。1994年兩人合作錄製歌曲《天天開心》時，巫啟賢為了讓華仔唱出藍調的微醺感，便開口詢問其酒量。劉德華當時還豪氣回應：「沒問題！我們拍戲都喝很多。」

巫啟賢笑說：「我讓他喝了一罐啤酒，結果喝完是我把他扶進錄音室的，沒錄完又把他扛出來送走。他大概喝半罐就掛了！」呼籲歌迷千萬別相信劉德華在電影裡千杯不醉的形象，「那些喝的都是茶啦！」

