自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

周杰倫躺著也中槍！網紅爆料薛之謙指他「就喜歡混血臉」

〔娛樂頻道／綜合報導〕「周董」周杰倫4月初將展開新巡演，近期除了完成多首新歌，也被目擊正在澳洲拍新歌MV，人在忙工作，周董卻躺著也中槍，近期爆出薛之謙與前女友李雨桐的感情糾葛風暴，沒想到無端也扯上周董。

周杰倫忙音樂工作，無端被扯進別人的紛爭中。（翻攝自IG）周杰倫忙音樂工作，無端被扯進別人的紛爭中。（翻攝自IG）

薛之謙唱紅過《演員》、《醜八怪》等歌曲，在串流平台都有高點擊，但曾是他前女友的中國網紅李雨桐，近日砲火猛烈猛爆料，還稱要實名舉報他「重婚罪」，在眾多紛擾指控中，李雨桐突然提到，過去知名MV導演想透過薛之謙找她拍周董MV，當時胡彥斌、趙麗穎、王嘉爾都為她鼓掌支持，但薛之謙的反應卻很極端。

薛之謙遭前女友大爆料。（翻攝自微博）薛之謙遭前女友大爆料。（翻攝自微博）

李雨桐爆料薛之謙當時的反應：「轉頭給我說周杰倫就喜歡混血臉，你要敢去，這輩子別想見到我。」李雨桐爆料的用意，是想讓外界知道薛之謙控制慾強，又常威脅她，不過網友對於她爆料內容真真假假，還是有些存疑。

網紅李雨桐（左）貼出和王嘉爾（右）去KTV唱歌照片，引來網友質疑動機。（翻攝自微博）網紅李雨桐（左）貼出和王嘉爾（右）去KTV唱歌照片，引來網友質疑動機。（翻攝自微博）

不只扯周董，李雨桐也扯王嘉爾，貼出兩人去唱KTV的影片還有合照，並說要幫王嘉爾宣傳歌曲，有網友問她幹嘛把王嘉爾拉下水？她怒回：「嘉爾同意，關你屁事。」又有網友質疑：「還有嘉爾的事嗎？」李雨桐也嗆回：「嘉爾是我的好弟弟，人超級好的，自己不會搜啊，手斷了嗎？」火藥味十足。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中