周杰倫躺著也中槍！網紅爆料薛之謙指他「就喜歡混血臉」

〔娛樂頻道／綜合報導〕「周董」周杰倫4月初將展開新巡演，近期除了完成多首新歌，也被目擊正在澳洲拍新歌MV，人在忙工作，周董卻躺著也中槍，近期爆出薛之謙與前女友李雨桐的感情糾葛風暴，沒想到無端也扯上周董。

周杰倫忙音樂工作，無端被扯進別人的紛爭中。（翻攝自IG）

薛之謙唱紅過《演員》、《醜八怪》等歌曲，在串流平台都有高點擊，但曾是他前女友的中國網紅李雨桐，近日砲火猛烈猛爆料，還稱要實名舉報他「重婚罪」，在眾多紛擾指控中，李雨桐突然提到，過去知名MV導演想透過薛之謙找她拍周董MV，當時胡彥斌、趙麗穎、王嘉爾都為她鼓掌支持，但薛之謙的反應卻很極端。

請繼續往下閱讀...

薛之謙遭前女友大爆料。（翻攝自微博）

李雨桐爆料薛之謙當時的反應：「轉頭給我說周杰倫就喜歡混血臉，你要敢去，這輩子別想見到我。」李雨桐爆料的用意，是想讓外界知道薛之謙控制慾強，又常威脅她，不過網友對於她爆料內容真真假假，還是有些存疑。

網紅李雨桐（左）貼出和王嘉爾（右）去KTV唱歌照片，引來網友質疑動機。（翻攝自微博）

不只扯周董，李雨桐也扯王嘉爾，貼出兩人去唱KTV的影片還有合照，並說要幫王嘉爾宣傳歌曲，有網友問她幹嘛把王嘉爾拉下水？她怒回：「嘉爾同意，關你屁事。」又有網友質疑：「還有嘉爾的事嗎？」李雨桐也嗆回：「嘉爾是我的好弟弟，人超級好的，自己不會搜啊，手斷了嗎？」火藥味十足。

