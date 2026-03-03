自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

挺台灣！101為經典賽點燈 賈永婕曝飛日本應援

〔記者林欣穎／台北報導〕世界棒球經典賽即將開打，今天台灣隊也展開熱身賽，台北101董事長賈永婕今（3）日在社群平台發文透露，老公昨晚包場觀賞棒球紀錄電影《冠軍之路》，電影開場便把她拉回2013年世界棒球經典賽台日大戰的經典一役，當年台灣一度2：0領先日本，她還得意地對身旁的日本球迷說：「思蜜媽謝～沙呦那啦～」，未料延長賽遭逆轉，當對方回她一句「阿里阿豆」時，她當場淚崩，那份不甘心，一記就是11年。

賈永婕將飛日本為台灣隊加油。（翻攝自臉書）賈永婕將飛日本為台灣隊加油。（翻攝自臉書）

她表示，《冠軍之路》帶著觀眾走過十餘年台灣棒球歲月，有人從球員身分退下轉任教練，也有人從當年的小小選手，成長為站上2024年世界12強賽舞台的主力戰將，兩代並肩作戰，最終一同拿下冠軍。「那一晚我也在現場，即使比數拉開，我一動都不敢動，一句話都不敢說，因為我們都學會了——在真正贏之前，不提前慶祝，直到最後一個出局數。」直到勝利確定，她才敢放聲尖叫：「台灣，世界冠軍。」

賈永婕感性寫下，棒球教會大家的從來不只是勝負，而是挫敗之後不離開、被看不起之後更努力，「是輸過，才知道怎麼贏，這就是台灣精神。」她也預告，明天將啟程前往日本，繼續為Team Taiwan加油；而台北101也將自明日起點燈應援，成為為台灣揮舞的巨大加油棒。

最後她幽默自嘲：「我消費棒球很多年了，而且會繼續消費下去。」直呼《冠軍之路》真的超好看，「看冠軍，得冠軍，繼續熱血，繼續相信，繼續為台灣加油。」字裡行間滿是對棒球與國家隊的熱愛。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中