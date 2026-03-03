挺台灣！101為經典賽點燈 賈永婕曝飛日本應援

〔記者林欣穎／台北報導〕世界棒球經典賽即將開打，今天台灣隊也展開熱身賽，台北101董事長賈永婕今（3）日在社群平台發文透露，老公昨晚包場觀賞棒球紀錄電影《冠軍之路》，電影開場便把她拉回2013年世界棒球經典賽台日大戰的經典一役，當年台灣一度2：0領先日本，她還得意地對身旁的日本球迷說：「思蜜媽謝～沙呦那啦～」，未料延長賽遭逆轉，當對方回她一句「阿里阿豆」時，她當場淚崩，那份不甘心，一記就是11年。

賈永婕將飛日本為台灣隊加油。（翻攝自臉書）

她表示，《冠軍之路》帶著觀眾走過十餘年台灣棒球歲月，有人從球員身分退下轉任教練，也有人從當年的小小選手，成長為站上2024年世界12強賽舞台的主力戰將，兩代並肩作戰，最終一同拿下冠軍。「那一晚我也在現場，即使比數拉開，我一動都不敢動，一句話都不敢說，因為我們都學會了——在真正贏之前，不提前慶祝，直到最後一個出局數。」直到勝利確定，她才敢放聲尖叫：「台灣，世界冠軍。」

賈永婕感性寫下，棒球教會大家的從來不只是勝負，而是挫敗之後不離開、被看不起之後更努力，「是輸過，才知道怎麼贏，這就是台灣精神。」她也預告，明天將啟程前往日本，繼續為Team Taiwan加油；而台北101也將自明日起點燈應援，成為為台灣揮舞的巨大加油棒。

最後她幽默自嘲：「我消費棒球很多年了，而且會繼續消費下去。」直呼《冠軍之路》真的超好看，「看冠軍，得冠軍，繼續熱血，繼續相信，繼續為台灣加油。」字裡行間滿是對棒球與國家隊的熱愛。

