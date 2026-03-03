自由電子報
娛樂 最新消息

奧斯卡影后勝券在握！潔西伯克利《科學新娘！》飆戲蝙蝠俠偏執狂戀

潔西伯克利除了是呼聲最高的準影后，主演新片《科學新娘！》也爆好口碑。（華納兄弟提供）潔西伯克利除了是呼聲最高的準影后，主演新片《科學新娘！》也爆好口碑。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕金球影后潔西伯克利在昨舉行的美國演員工會獎再下一城，以《哈姆奈特》一舉拿下影后，獎不停的她基本上已是本屆奧斯卡影后最有力人選。她在本週將上映的新片《科學新娘！》首度與「蝙蝠俠」克里斯汀貝爾合作，上演一段轟轟烈烈、擺脫世俗枷鎖的危險狂戀，再展驚人演技。

電影上週末於倫敦舉辦世界首映，社群上迅速湧出爆棚口碑，讓該片還未上映就引爆話題。在最新釋出的《科學新娘！》終極預告中，曝光化身為科學怪人的克里斯汀貝爾，深情對著新娘告白「我是怪物」，潔西伯克利也熱情回應「我也是！」，打造最瘋狂的偏執狂戀。

貝爾透露自己的角色完全依照衝動本能來行動，進而引爆一場無法回頭的逃亡旅程，也因此深刻體會到「以為自己活著，其實只是呼吸」，直到遇見新娘才理解生命與自由的意義。潔西則表示「這部電影充滿龐克精神，核心就是打破成規、挑戰我們對人生的既定想像，逼迫我們重新思考該如何活著，才能被社會接納」，兩位實力派演員首度在大銀幕激情對戲，讓電影在動作、驚悚與愛情之間取得完美平衡，也被外媒形容為「一場危險又迷人的電影革命」。

潔西伯克利（右）和克里斯汀貝爾在《科學新娘！》上演狂戀。（華納兄弟提供）潔西伯克利（右）和克里斯汀貝爾在《科學新娘！》上演狂戀。（華納兄弟提供）

演而優則導的女星瑪姬葛倫霍也分享，希望打造一部前所未見、帶有龐克搖滾氣質的「科學怪人」電影，因此在影像風格與敘事節奏上全面突破框架，讓角色的瘋狂、渴望與孤獨都被無限放大。貝爾也回應「我的演出既是向傳奇演員波利斯卡洛夫致敬，同時也融入瑪麗雪萊原著中更深層的人性思辨，使角色多了一層叛逆而原創的靈魂」。

潔西則表示，這次終於讓長久以來沉默的「科學新娘」擁有自己的聲音，她盛讚這部劇本為「一段極度狂野、赤裸且充滿激情的旅程」，帶給她前所未有的表演體驗。《科學新娘！》以IMAX特製拍攝，將於3月4日包括2D、IMAX、Atmos、Dolby Cinema 同步上映，預售票全台開賣中。首週（3月4至10日）購票即可獲得限量「亡命鴛鴦款海報」，IMAX場次則加贈「IMAX限定海報」，詳情請洽各大影城。

《科學新娘！》終極預告：

