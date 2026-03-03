吳建豪憶童年遭霸凌！ 因黃立成一句「玩笑話」改寫人生

吳建豪上YouTube節目分享童年往事。（翻攝YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕吳建豪憑藉偶像劇《流星花園》爆紅，迅速躍升為亞洲知名偶像團體F4成員之一，人氣席捲各地。然而鮮少人知道，在鎂光燈背後，他的童年其實並不順遂。

吳建豪近日在節目《驚奇玩起來》分享成長往事，坦言8歲便赴美國洛杉磯念書，由於校園裡亞洲學生屈指可數，自己常成為被排擠與欺負的對象。語言與文化差異讓他在成長過程中備感孤單，也讓童年留下不少陰影。

人生的轉折出現在13歲那年。透過家人牽線，他結識了黃立成與黃立行兄弟。當時黃立成正在他大舅經營的餐廳打工，兩家人往來頻繁。彼時黃氏兄弟正以L.A. Boyz之名闖蕩樂壇，家中大姊也組成團體，身邊幾乎圍繞著音樂與表演工作者。長期耳濡目染下，吳建豪逐漸對舞台產生嚮往。

真正讓他踏上返台發展之路的，是黃立成一句半開玩笑的建議。「你現在在幹嘛？為什麼不回亞洲，去那邊耍廢，搞不好就紅了。」當年聽來像玩笑話，卻意外成為改變命運的契機。吳建豪隨後回到台灣，原本計畫發片出道，歌曲也已錄製完成，卻因盜版猖獗與經紀公司遲未回應而卡關，一度心灰意冷想返回洛杉磯。

關鍵時刻，母親一句話改變了一切。「不行，你給我待一年，至少回來的時候中文會變好。」面對母親的堅持，他含淚答應留下。沒想到這「多待一年」的決定，成為人生最大的轉折。

就在那段時間，他接下首個戲劇演出機會《流星花園》。隨著劇集播出，他飾演的美作迅速走紅，與團體F4一同掀起亞洲偶像旋風。從原本只想出專輯的新人歌手，轉而成為紅遍全亞洲的偶像明星。

