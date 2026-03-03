自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

吳建豪憶童年遭霸凌！ 因黃立成一句「玩笑話」改寫人生

吳建豪上YouTube節目分享童年往事。（翻攝YouTube）吳建豪上YouTube節目分享童年往事。（翻攝YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕吳建豪憑藉偶像劇《流星花園》爆紅，迅速躍升為亞洲知名偶像團體F4成員之一，人氣席捲各地。然而鮮少人知道，在鎂光燈背後，他的童年其實並不順遂。

吳建豪近日在節目《驚奇玩起來》分享成長往事，坦言8歲便赴美國洛杉磯念書，由於校園裡亞洲學生屈指可數，自己常成為被排擠與欺負的對象。語言與文化差異讓他在成長過程中備感孤單，也讓童年留下不少陰影。

吳建豪上YouTube節目分享童年往事。（翻攝YouTube）吳建豪上YouTube節目分享童年往事。（翻攝YouTube）

人生的轉折出現在13歲那年。透過家人牽線，他結識了黃立成黃立行兄弟。當時黃立成正在他大舅經營的餐廳打工，兩家人往來頻繁。彼時黃氏兄弟正以L.A. Boyz之名闖蕩樂壇，家中大姊也組成團體，身邊幾乎圍繞著音樂與表演工作者。長期耳濡目染下，吳建豪逐漸對舞台產生嚮往。

真正讓他踏上返台發展之路的，是黃立成一句半開玩笑的建議。「你現在在幹嘛？為什麼不回亞洲，去那邊耍廢，搞不好就紅了。」當年聽來像玩笑話，卻意外成為改變命運的契機。吳建豪隨後回到台灣，原本計畫發片出道，歌曲也已錄製完成，卻因盜版猖獗與經紀公司遲未回應而卡關，一度心灰意冷想返回洛杉磯。

吳建豪上YouTube節目分享童年往事。（翻攝YouTube）吳建豪上YouTube節目分享童年往事。（翻攝YouTube）

關鍵時刻，母親一句話改變了一切。「不行，你給我待一年，至少回來的時候中文會變好。」面對母親的堅持，他含淚答應留下。沒想到這「多待一年」的決定，成為人生最大的轉折。

就在那段時間，他接下首個戲劇演出機會《流星花園》。隨著劇集播出，他飾演的美作迅速走紅，與團體F4一同掀起亞洲偶像旋風。從原本只想出專輯的新人歌手，轉而成為紅遍全亞洲的偶像明星。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中