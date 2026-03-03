自由電子報
娛樂 最新消息

男神當嘉賓！近距離「借位甜吻」女團成員  認：心臟抖動非常厲害

〔記者蕭方綺／台北報導〕孫麥傑近日轉戰戲劇圈，日前還受HUR+女團成員林詩雅的邀請擔任嘉賓，在演唱會solo環節中，驚喜現身與詩雅甜蜜共舞，結尾ending不到2公分的借位甜吻，也讓現場粉絲尖叫聲四起。孫麥傑表示這是第一次正式在大家面前跳舞，「也謝謝詩雅願意相信我，跨出舒適圈的感覺很真實，心臟抖動的非常厲害，但看到台下的反應，很幸福。」

孫麥傑（右）驚喜現身演唱會，與詩雅甜蜜共舞。（周子娛樂提供）孫麥傑（右）驚喜現身演唱會，與詩雅甜蜜共舞。（周子娛樂提供）

孫麥傑坦言收到邀請時第一個反應是「你確定嗎」，畢竟已經十年沒有跳舞了，上一次還是大學系上活動的排舞。雖然演出只有短短一分多鐘，但孫麥傑對自己要求很高，只有不到三週的時間加緊練習，他透露：「過年期間我們還特地拉了兩天出來密集練習，這次舞蹈有很多雙人互動，需要情緒跟眼神的交流，那部份其實比動作難。」

而結尾的ending pose兩人超近距離借位甜吻high翻現場，孫麥傑害羞表示「其實練習的時候我們還不太熟，雙方真的都有點害羞，不太敢看對方眼睛，但經過練習我們都想呈現出更好的表演，就非常自然了，是一個滿有趣的過程。」

孫麥傑創作、鋼琴、吉他、舞蹈、歌唱樣樣來，自嘲「最近才藝練到好像可以去比選秀節目。」（周子娛樂提供）孫麥傑創作、鋼琴、吉他、舞蹈、歌唱樣樣來，自嘲「最近才藝練到好像可以去比選秀節目。」（周子娛樂提供）

此次合作對孫麥傑來說，感受到舞蹈對於戲劇表現及音樂創作的相輔相成，他說：「跳舞讓我更知道自己的肢體怎麼說話，對演戲來說肢體和情緒是相連在一起的，對音樂創作來說也是，節奏不只是聲音，是身體裡的律動，我很開心這個過程讓我學到新東西，而不是只是一場表演。」多才多藝的孫麥傑，近期也受到不少導演、製作人的邀約試鏡，表演課、創作、鋼琴、吉他、舞蹈、歌唱樣樣來，讓他笑說「我最近才藝練到好像可以去比選秀節目了。」

十年沒跳舞，孫麥傑超緊張。（周子娛樂提供）十年沒跳舞，孫麥傑超緊張。（周子娛樂提供）

