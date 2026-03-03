自由電子報
娛樂 最新消息

名嘴王瑞玲突消失3個月 病痛纏身近況曝光

王瑞玲患有遺傳性紅斑性狼瘡、二型糖尿病家族史，身體還不斷處於發炎中。（翻攝自王瑞玲臉書）王瑞玲患有遺傳性紅斑性狼瘡、二型糖尿病家族史，身體還不斷處於發炎中。（翻攝自王瑞玲臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕醫藥名嘴、資深媒體人王瑞玲患有遺傳性紅斑性狼瘡、二型糖尿病家族史，身體不斷處於發炎中的狀態，又因口腔燙傷導致免疫系統失衡，為此狂燒144萬續命。

王瑞玲2日在臉書發文透露收假回來了，坦言從去年聖誕節後就自動休息3個多月，這段時間關閉社群帳號也未更新，因為就在去年聖誕節的前一個禮拜，身體又開始出現異狀，「每天起床後全身骨頭疼痛想掉眼淚、不定時的頭痛、精神無法集中、夜晚無法入睡、情緒波動超大，低潮總是多過於高潮、心悸嚴重，心跳忽快忽慢，在靜止的情況下，可以從50突然跳到120下，站起來或起床時頭暈目昡，一度無法張開眼睛及平衡站立。」

面對身體病痛，王瑞玲透露還得靠家人兩側攙扶去上廁所，手腳冰冷、腹瀉便秘交替，容易疲倦、精神不濟……亂七八糟的症狀，一股腦兒在短時間內發生在她身上，最後驚喊：「根本是直接被KO的感覺！」

後來，王瑞玲就醫告知情況，醫生趕緊安排抽血檢查，果不其然，忙碌讓可體松又再次往下掉，而且紅斑性狼瘡（SLE）和二型糖尿病的遺傳性體質，讓她自律神經大失調，血糖、高低密度膽固醇、三酸甘油脂都跟著大亂起來，於是才不得不好好休息。

王瑞玲說，在休息這段時間，固定早上補充B群，晚上補充鎂，早晚補充益生菌，按時去打外泌體，讓自律神經平衡一些，不舒服感減少一些；慶幸的是，充份的休息及快速修復的外泌體，讓曾經受損嚴重的肝臟一直保持在最佳狀態。

最後王瑞玲堅信對抗疾病很辛苦，尤其是遺傳性疾病，但只要能找出合適的治療方式與「它」和平共處，日子就不會過得很痛苦。另外，早期預防也很重要，身體只要感到不對勁，不是硬拗下去，而是要去找適合的專科醫師治療，千萬不要拖。

