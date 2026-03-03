AAA確定連2年選高雄！韓流鐵粉歡呼：港都是真本營

〔記者鍾志均／台北報導〕AAA（亞洲明星盛典，Asia Artist Awards）要把高雄當第二個主場了？官方今（3日）稍早正式宣布，第11屆典禮將於2026年再度在高雄舉辦，等於連續兩年把年末最強韓流盛事鎖定港都，引爆社群熱議。

2026 AAA將於年底在高雄世運舉辦。（翻攝自Threads）

官方社群以「重返高雄」、「再次體驗璀璨之夜」等字眼預告回歸，雖然詳細日期、卡司與售票資訊尚未公布，但主辦單位已啟動宣傳暖身，預料後續消息將一波波釋出，年底勢必再現「半個韓國演藝圈空降台灣」的盛況。

回顧去年AAA為10週年首度移師海外，在高雄世運主場館一連舉辦兩天盛典，卡司豪華到誇張，集結IU、朴寶劍、潤娥、李俊昊、金裕貞、Stray Kids、LE SSERAFIM、IVE、RIIZE、佐藤健等26組明星齊聚，將高雄變成韓流宇宙中心。

AAA由韓國媒體StarNews主辦，是少數同時集結演員與歌手的綜合型頒獎典禮，過去包括BTS、BLACKPINK、SEVENTEEN等都曾在此得獎，舞台編排與跨界合作更是話題保證，照去年規模來看，今年卡司預計也不會讓人失望。

官方消息一出，韓流粉絲直呼「港都是真本營」，也有不少網友期待稱「今年卡司絕對不能輸」，甚至有人嗨喊「（高雄）乾脆改名K-POP之都」、「是不是要長期包場了」。

