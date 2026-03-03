自由電子報
娛樂 最新消息

遭爆簽賭背債10年「從5000萬變5萬」 馬國弼發聲揭真相

〔記者蕭方綺／台北報導〕馬國弼（原藝名馬國畢）2013年因簽賭事件背上約5千萬元債務，這些年來為了還債四處打拚、做過各式各樣的工作。近日網紅律師王至德在臉書以「馬國畢從5000萬還到5萬元」為題發文，大讚他的毅力，甚至形容他「簡直是稀有動物」。不過，相關報導曝光後引發誤會，馬國弼也親自出面澄清，強調自己目前仍背負500多萬元債務。

馬國弼不怕還債的困難，積極面對。（民視提供）馬國弼不怕還債的困難，積極面對。（民視提供）

馬國弼現在在拍民視八點檔，昨剛拍完戲收工返家途中，突然收到一連串恭喜訊息，回到家才發現原來又有自己的新聞被報導。他坦言，外界盛傳「只剩5萬元債務」並非事實，實際上仍有500多萬元尚未清償，「還在努力中」。

他進一步解釋，所謂的「剩5萬元」，是指當年向康康借的200萬元，目前已還到只剩5萬元，並非全部債務僅剩這個數字。他也再次強調：「本人目前債務狀況，還有500多萬！」語氣坦然，展現面對現實、持續前進的態度。

馬國弼接連拍攝八點檔。（民視提供）馬國弼接連拍攝八點檔。（民視提供）

儘管債務壓力依舊沉重，馬國弼仍保持正向心情，表示會珍惜每一次工作機會，不論是戲劇演出、活動主持、業配合作或印刷相關業務，只要是合法工作都願意接。他也感謝一路相助的貴人，期許自己早日「無債一身輕」，並笑說希望有一天真的能成為名副其實的「稀有動物」。

