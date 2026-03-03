自由電子報
娛樂 最新消息

港星夫婦杜拜遇轟炸警報！ 女兒喊話：一定要平安回來

陳浩民和老婆蔣麗莎。（翻攝微博）陳浩民和老婆蔣麗莎。（翻攝微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中東局勢持續動盪，美國與以色列聯軍對伊朗展開軍事行動後，區域情勢急速升高，連帶影響周邊城市安全。阿聯酋杜拜傳出機場及部分飯店遭受波及，航班全面停飛，大量旅客被迫滯留當地，情勢一度緊張。

香港藝人陳浩民與妻子蔣麗莎恰巧正在阿聯酋旅遊，意外碰上突發狀況。蔣麗莎在社群平台公開緊急警報截圖，畫面顯示當地發生爆炸事件她透露，當地機場所有航班已全面暫停起降，旅客只能留在原地等待進一步通知。夫妻倆嘗試聯繫中國駐阿聯酋使領館尋求協助，但緊急電話一度無法接通，讓情況更加令人不安。

蔣麗莎分享在杜拜遇到的情況。（翻攝小紅書）蔣麗莎分享在杜拜遇到的情況。（翻攝小紅書）

蔣麗莎分享在杜拜遇到的情況。（翻攝小紅書）蔣麗莎分享在杜拜遇到的情況。（翻攝小紅書）

蔣麗莎分享在杜拜遇到的情況。（翻攝小紅書）蔣麗莎分享在杜拜遇到的情況。（翻攝小紅書）

隨後，蔣麗莎再度更新動態，分享天空中出現多架戰鬥機飛行的畫面，甚至可見地面疑似殘破飛彈殘骸，現場氣氛緊繃。貼文曝光後，許多網友湧入留言區關心兩人安危，替他們捏了一把冷汗。

令人動容的是，蔣麗莎的女兒也在社群平台留言，寫下「媽媽一定要平安的回來」，簡單一句話流露濃濃牽掛之情。所幸2日蔣麗莎再度發文向外界報平安，感謝大家的關心。

