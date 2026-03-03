自由電子報
娛樂 最新消息

辣模辛尤里香港街頭脫內褲 火辣解放7秒影片瘋傳

〔記者王靖惟／台北報導〕台灣辣模「辛尤里」擁有美艷外型及魔鬼身材，近日上傳一段火辣影片造成轟動，只見她前往香港旅遊，短短7秒內，在街頭無預警脫下身穿在內的丁字褲，一併迅速交給正在拍攝的攝影師，甚至在過馬路時，邊走邊取下胸貼，私密部位全看光，火辣程度引發網友熱議。

辛尤里日前在香港街頭當眾脫內褲。（圖翻攝自辛尤里IG）辛尤里日前在香港街頭當眾脫內褲。（圖翻攝自辛尤里IG）

辛尤里日前到香港遊玩，卻在香港銅鑼灣街頭進行拍攝，她站在香港的街頭，先是對著鏡頭揮手打招呼，接著在畫面中短短7秒畫面內，便將手伸進裙子裡，脫下一條粉色內褲，並直接遞給攝影師，接著朝鏡頭外離場。大尺度拍攝令人乍舌，部分網友見狀則表示「香港人暴動的原因」、「好羨慕旁邊的消防栓」

火辣影片瘋傳，後續她甚至在人來人往的斑馬線上，將胸貼從衣服裡拿出來，隨即胸前兩點隱約面客，相當明顯，辛尤里還將胸貼舉高在鏡頭前狂晃，路人全看傻。有網友認為辛尤里行徑不妥，直言她不檢點，動作不雅觀，甚至一度引起當地媒體的報導，香港網友對此反應則相當憤怒，質疑她公共場合挑戰良俗只為博取影片流量，紛紛表示「在香港街頭這樣做真的好嗎？」。

「辛尤里」擁有美艷外型及魔鬼身材，去年中她無預警閃婚懷孕、而且已經是二胎，新婚3個月卻火速和老公離婚，今日在香港的7秒脫褲片更是造成話題。

點圖放大body

