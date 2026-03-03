鬧出腳尾飯2.0今出庭 四叉貓再咬：黃國昌真有律師執照？

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌去年6月鬧出「腳尾飯2.0」爭議，隨著他卸下立委身分，檢方終於有了動作，要求黃國昌今（3）日出庭應訊，網紅「四叉貓」劉宇昨晚也分享白營媒體群組訊息，看到白營發出黃國昌今天公開行程，上午9點「赴北檢出庭應訊」，透露「黃國昌接到台北地檢署案由為偽造文書之刑事傳票，將於應訊前接受媒體聯訪」。

今天一早，四叉貓又在臉書發文緊咬黃國昌酸：「黃國昌真的有律師執照嗎？他怎麼這麼喜歡討特權，討不到又要該該叫。」四叉貓表示，他這幾年被告妨礙名譽數10次，每次收到傳票打電話去跟書記官確認，對方從沒透露是誰對他提告。

四叉貓接著表示，一定要到偵查庭坐好關掉手機後，檢察官才會拿出資料詢問他：「是否曾經在某日發過某篇文，根本沒辦法預先猜題做準備好不好，事前不透漏是常識，好嘛！」最後無奈稱：「黃國昌是真的不知道呢？還是裝傻操弄仇恨玩受虐兒戰術呢？」

去年6月16日，黃國昌在立法院質詢法務部長鄭銘謙「何為惡檢？」過程中，不顧鄭銘謙阻攔播放一段疑似檢方偵訊音檔，鄭銘謙當場正色提出抗議，黃國昌才察覺自己惹禍，辯稱只是「示範帶」。這件事讓網友馬上聯想到親民黨前台北市議員王育誠昔日造假指控內容害慘夜市攤商的「腳尾飯」事件，譏諷黃國昌此舉根本是「腳尾飯2.0」。

黃國昌隨後被告發涉犯偽造文書等罪，台北地檢署將黃列為「他字」案被告，當時有「立委保護傘」的黃國昌還嗆「我完全沒有在怕」。民眾黨昨「2年條款」到期，黃國昌終於卸任立委，檢方終於要查了，四叉貓昨晚才分享白營媒體群組訊息。

