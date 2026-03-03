自由電子報
娛樂 最新消息

啦啦隊女神琳妲被控擾民 鄰居錄到詭異聲響投訴球團

〔記者王靖惟／台北報導〕職棒啦啦隊樂天女孩成員琳妲，去年入住新居，近日卻遭樓下鄰居多次投訴，說他「半夜敲打、走路大聲，非常擾民」，對方甚至在她家門口錄音向球團投訴。琳妲在社群發文求救，還花錢裝監視器自保，引發網友關注。

琳妲去年才剛搬進新家，近日收到鄰居投訴她擾民。（翻攝自臉書）琳妲去年才剛搬進新家，近日收到鄰居投訴她擾民。（翻攝自臉書）

琳妲發文表示鄰居多次投訴說她是惡鄰居，指她在家敲打東西，走路大聲、半夜擾民，讓她相當無奈地說自己工作繁忙，經常不在家，「真的累到只想躺下，不可能刻意『走很大聲』。新家甚至做了抗噪地板，就是不想打擾到別人，之前在舊家住宿期間也不曾收到投訴」，但鄰居依舊直指琳妲擾民，甚至跑到自家門口直接嗆聲、威脅她：「擾民的是你啦，我會讓你上報的！」

琳妲相當無奈只好發文求救。（擷取自琳妲IG）琳妲相當無奈只好發文求救。（擷取自琳妲IG）

琳妲上傳影音說明樓下鄰居在她家門口錄了這段影片，傳到樂天球團抗議，她只好發文向網友求救「有經驗的網友們 可以幫我聽聽這是你們說的水錘效應嗎？」她表示「當時我也有聽到 但我在沙發上耍廢！我家沒監視器、目前已經為了她花了四千多買監視器準備自保了，到底我在家敲東西幹嘛啦 我又不是木工」

琳妲上傳影音，說鄰居跑到她家門口錄下奇怪聲音。（擷取自琳妲IG）琳妲上傳影音，說鄰居跑到她家門口錄下奇怪聲音。（擷取自琳妲IG）

琳妲指出她當時也有聽到這些聲音，但是並非是自己造成的，直覺認為可能來自其他地方，甚至邀請鄰居入屋確認卻被鄰居拒絕，影音貼文引網友紛紛留言「很像馬達故障」、「找水電師傅來看看，通常能找出問題」、「我們社區也是突然傳出這聲音，後來發現可能是加壓馬達故障」「這很弔詭欸！這需要整個大樓住戶一起查事情才會比較明朗」但擾民風波真的讓琳妲感到好無奈，她崩潰地說「難道我才剛買的家，以後都不能正常走路嗎？」

