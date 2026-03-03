自由電子報
娛樂 最新消息

宥勝離婚爆內幕 傳避人耳目帶前妻赴日滑雪

宥勝爆出性騷擾事件重創演藝事業，還沒傳出離婚前的這幾年，都是慈惠一肩扛起家庭重擔。（翻攝自臉書）宥勝爆出性騷擾事件重創演藝事業，還沒傳出離婚前的這幾年，都是慈惠一肩扛起家庭重擔。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人宥勝因強制猥褻女助理遭判8個月，前年底獲緩刑5年，原本打算在去年4月復出，因遭外界砲轟宣布不再以「宥勝」名義參加活動，並捐出社群平台之後又爆出與妻子林慈惠離婚，一家人也搬離台中農田木屋，今（3）日爆出2人離婚事有蹊俏。

《鏡週刊》報導，有目擊者指出2人1月中旬曾相偕到日本越後湯澤滑雪，雙方雖然都包得緊緊，仍被民眾一眼認出。

報導指出，1月間有網友發文：「謝謝我的好兄弟宥勝，帶我踏進滑雪的世界。」據悉，宥勝熱愛滑雪，年初確實和好友赴日滑雪，沒想到前妻林慈惠也同行，更不避諱留下大合影，而2人旅遊地點傳聞是日本滑雪勝地越後湯澤。

知情人士私底分析，2人先前爆出離婚，可能是為了林慈惠團購事業而切割，主因不讓股東有意見，對消費者也較無爭議。宥勝惹出性騷擾被判刑後，至今無法從事演藝工作，行事作風轉趨低調。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

點圖放大body

