自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

尖叫30年-3》回到最初核心！《驚聲尖叫7》主角進化 是延續也是傳承

妮芙坎貝爾飾演的席妮，重新成為《驚聲尖叫7》故事核心。（UIP提供）妮芙坎貝爾飾演的席妮，重新成為《驚聲尖叫7》故事核心。（UIP提供）

〔記者許世穎／專題報導〕隨著《驚聲尖叫7》勇奪北美票房冠軍，影迷也再次回顧片中經典的「最終倖存女孩」席妮的成長軌跡。對於邊導凱文威廉森而言，讓妮芙坎貝爾飾演的席妮重新成為故事核心，是本集最重要的決定。

編導凱文威廉森說：「席妮從第一部電影開始就是故事的主人翁，對我來說，由妮芙坎貝爾擔綱主演，讓這部電影變得格外特別。」他形容席妮就是這個故事的心臟與核心，全球粉絲都超愛她，「直到今天還是有人會在街上攔下我詢問她的近況。這部電影是關於她現在變成什麼樣的人、她是怎麼一路倖存下來，以及假如鬼臉殺手今天再次找上她會發生什麼事。」

妮芙坎貝爾飾演的席妮（左）在《驚聲尖叫7》已有幸福家庭。（UIP提供）妮芙坎貝爾飾演的席妮（左）在《驚聲尖叫7》已有幸福家庭。（UIP提供）

從1996年首集的高中少女，到第二集的大學生、第三集的危機輔導員、第四集的暢銷作家，再到近年成為母親，席妮始終在創傷與重生之間前行。如今，她面對的不只是兇手，更是如何保護下一代。

妮芙坎貝爾說：「席妮在第一部電影中還很年輕、活力十足，而且對於人生充滿熱情。她後來經歷了難以想像的巨大磨難，但她始終是一名倖存者，而不是受害者，我想這就是人們敬佩她的原因。」

她形容席妮走過了一段努力克服創傷的旅程，「而且她在這部電影的一開始終於找到了幸福。她建立了一個家庭，有了孩子，成為母親，也找到內心的平靜。但是後來混亂和殺戮當然還是再次找上她。」

妮芙坎貝爾對於在30年後，《驚聲尖叫7》仍然吸引年輕世代的觀眾感到非常欣慰。（UIP提供）妮芙坎貝爾對於在30年後，《驚聲尖叫7》仍然吸引年輕世代的觀眾感到非常欣慰。（UIP提供）

對於在30年後仍然看到這個系列不斷吸引年輕世代的觀眾，讓妮芙感到非常欣慰，「每個年齡層的觀眾至今仍然能夠從這些電影中獲得樂趣，而且他們都非常投入所有角色的人生歷程。我甚至聽說有人進戲院重看了20遍，每一部電影都像是一場全新的雲霄飛車體驗。」

當鬼臉面具再次現身，30年的恐怖記憶也隨之甦醒。《驚聲尖叫7》不只是延續傳奇，更是一場關於倖存、母愛與傳承的故事。而席妮依然是那顆不曾熄滅的心臟。

《驚聲尖叫7》台美同步上映中。

（全文完）

相關新聞：
尖叫30年-1》《驚聲尖叫7》創系列新高！妮芙坎貝爾霸氣回歸成最大賣點

尖叫30年-2》「尖叫女王」親邀導演！原創編劇首執導《驚聲尖叫7》喜極而泣

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中