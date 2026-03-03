尖叫30年-3》回到最初核心！《驚聲尖叫7》主角進化 是延續也是傳承

妮芙坎貝爾飾演的席妮，重新成為《驚聲尖叫7》故事核心。（UIP提供）

〔記者許世穎／專題報導〕隨著《驚聲尖叫7》勇奪北美票房冠軍，影迷也再次回顧片中經典的「最終倖存女孩」席妮的成長軌跡。對於邊導凱文威廉森而言，讓妮芙坎貝爾飾演的席妮重新成為故事核心，是本集最重要的決定。

編導凱文威廉森說：「席妮從第一部電影開始就是故事的主人翁，對我來說，由妮芙坎貝爾擔綱主演，讓這部電影變得格外特別。」他形容席妮就是這個故事的心臟與核心，全球粉絲都超愛她，「直到今天還是有人會在街上攔下我詢問她的近況。這部電影是關於她現在變成什麼樣的人、她是怎麼一路倖存下來，以及假如鬼臉殺手今天再次找上她會發生什麼事。」

妮芙坎貝爾飾演的席妮（左）在《驚聲尖叫7》已有幸福家庭。（UIP提供）

從1996年首集的高中少女，到第二集的大學生、第三集的危機輔導員、第四集的暢銷作家，再到近年成為母親，席妮始終在創傷與重生之間前行。如今，她面對的不只是兇手，更是如何保護下一代。

妮芙坎貝爾說：「席妮在第一部電影中還很年輕、活力十足，而且對於人生充滿熱情。她後來經歷了難以想像的巨大磨難，但她始終是一名倖存者，而不是受害者，我想這就是人們敬佩她的原因。」

她形容席妮走過了一段努力克服創傷的旅程，「而且她在這部電影的一開始終於找到了幸福。她建立了一個家庭，有了孩子，成為母親，也找到內心的平靜。但是後來混亂和殺戮當然還是再次找上她。」

妮芙坎貝爾對於在30年後，《驚聲尖叫7》仍然吸引年輕世代的觀眾感到非常欣慰。（UIP提供）

對於在30年後仍然看到這個系列不斷吸引年輕世代的觀眾，讓妮芙感到非常欣慰，「每個年齡層的觀眾至今仍然能夠從這些電影中獲得樂趣，而且他們都非常投入所有角色的人生歷程。我甚至聽說有人進戲院重看了20遍，每一部電影都像是一場全新的雲霄飛車體驗。」

當鬼臉面具再次現身，30年的恐怖記憶也隨之甦醒。《驚聲尖叫7》不只是延續傳奇，更是一場關於倖存、母愛與傳承的故事。而席妮依然是那顆不曾熄滅的心臟。

《驚聲尖叫7》台美同步上映中。

