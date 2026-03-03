自由電子報
娛樂 最新消息

尖叫30年-2》「尖叫女王」親邀導演！原創編劇首執導《驚聲尖叫7》喜極而泣

〔記者許世穎／專題報導〕電影《驚聲尖叫7》不只讓妮芙坎貝爾飾演的女主角席妮回歸，也促成幕後一項關鍵轉變，原創編劇凱文威廉森首度親自執導系列電影。

系列原始編劇凱文威廉森（右）親自擔任《驚聲尖叫7》導演。（UIP提供）系列原始編劇凱文威廉森（右）親自擔任《驚聲尖叫7》導演。（UIP提供）

事實上，在妮芙坎貝爾正式簽約演出後不久，她便積極投入製作討論，親自與團隊商議導演人選，而答案只有一個：「凱文很顯然是最理想的導演人選。」妮芙透露，自己親自向他邀約，「那種感覺真的很奇妙。我一直都覺得讓凱文來執導這部電影會是一件非常美好的事，因為沒有人比他更了解這些角色。」

編導威廉森回憶當時情景也難掩激動：「我們進行了一場視訊會議，所以她看到我喜極而泣的樣子，我說的第一句話就是：『好，我當然願意，好，太好了！』」

《驚聲尖叫7》鬼臉殺手依舊陰魂不散。（UIP提供）《驚聲尖叫7》鬼臉殺手依舊陰魂不散。（UIP提供）

從1996年首集《驚聲尖叫》開始，威廉森便以機智尖銳的筆觸奠定系列風格。他後續創作《是誰搞的鬼》、《老師不是人》，並執導《對不起！駭到你》，同時打造《戀愛世代》、《殺手信徒》，共同研發《噬血Y世代》等影集。然而，《驚聲尖叫》始終是他創作生涯最重要的原點。

威廉森表示，自己從來沒有真正想過自己會執導一部《驚聲尖叫》，甚至不覺得有這個可能，「但是當我拍完這部電影之後，我才意識到其實我一直都很想要親自執導一部《驚聲尖叫》系列電影。有時候你要在得到某個東西之後才會知道自己原來是那麼地渴望得到它。」他說整個過程中玩得超開心，「我想不出有比這次更美好的體驗。」

妮芙坎貝爾（左）主動邀請編導凱文威廉森拍攝《驚聲尖叫7》。（UIP提供）妮芙坎貝爾（左）主動邀請編導凱文威廉森拍攝《驚聲尖叫7》。（UIP提供）

這一次，威廉森不僅延續系列標誌性的懸疑與幽默，更力求打造真正震撼、嚇人的場面，向已故導演衛斯克萊文致敬，也為系列翻開全新篇章。

（文未完待續）

