娛樂 最新消息

尖叫30年-1》《驚聲尖叫7》創系列新高！妮芙坎貝爾霸氣回歸成最大賣點

《驚聲尖叫7》在北美一上映就創佳績。（UIP提供）《驚聲尖叫7》在北美一上映就創佳績。（UIP提供）

〔記者許世穎／專題報導〕經典恐怖系列最新續作《驚聲尖叫7》在北美一上映就創佳績，首週末豪取6410萬美金（約台幣20.17億元），創下系列最高開片成績！鬼臉殺手再度掀起血腥風暴，也證明這個橫跨三十年的IP依舊魅力驚人。而本集最大話題，莫過於元祖「尖叫女王」妮芙坎貝爾再度披掛上陣，讓她飾演的「席妮」正式以女主角之姿回歸。

1996年，由衛斯克萊文執導、凱文威廉森編劇的《驚聲尖叫》問世，不僅改寫恐怖電影規則，更以自覺式幽默與殘酷殺戮並存的創新手法，重塑砍殺片格局。過去6部作品全球票房累積突破9.11億美金（約台幣286.69億元），鬼臉殺手也成為流行文化象徵，而席妮則是整個故事的靈魂。

妮芙坎貝爾回歸擔任《驚聲尖叫7》女主角，日前開心出席洛杉磯首映。（UIP提供）妮芙坎貝爾回歸擔任《驚聲尖叫7》女主角，日前開心出席洛杉磯首映。（UIP提供）

在《驚聲尖叫7》中，故事時間設定在首起血案30年後，彷彿與戲外時間同步。席妮已為人妻人母，與丈夫馬克及三名孩子定居小鎮，原以為終於走出創傷，卻再次成為鬼臉殺手的目標。這一次，她不只是為自己而戰，更要守護與當年自己同齡的女兒。

回歸演出的妮芙坎貝爾透露，第一次聽到這個故事的時候真是欣喜若狂，「我也對於席妮這次將踏上的人生旅程非常期待。」對她而言，席妮始終不是受害者，而是倖存者。從高中生到母親，觀眾一路見證她的成長與蛻變。坎貝爾也提到：「觀眾對於第一部電影擁有非常強烈的情感連結，我們大家都是這樣，所以能重新呈現經典戲份和角色真的令人感到非常興奮。」

妮芙坎貝爾在《驚聲尖叫7》洛杉磯首映和「鬼臉殺手」相見歡。（UIP提供）妮芙坎貝爾在《驚聲尖叫7》洛杉磯首映和「鬼臉殺手」相見歡。（UIP提供）

對於妮芙和粉絲而言，《驚聲尖叫7》不只是一部續作，更是一場回到根源的情感召喚，當席妮再度直面鬼臉殺手，30年的恐懼記憶也全面甦醒。

（文未完待續）

尖叫30年-2》「尖叫女王」親邀導演！原創編劇首執導《驚聲尖叫7》喜極而泣

尖叫30年-3》回到最初核心！《驚聲尖叫7》主角進化 是延續也是傳承

