專訪3-3》合作郭富城興奮讚帥 陳意涵笑爆老公給情緒價值「為愛都沒這樣」

〔記者許世穎／專訪〕成為母親後，陳意涵的生活重心與表演方式都悄悄改變。她坦言，媽媽身份讓她在《陽光女子合唱團》中更懂得如何與孩子對戲。片中飾演小芸熙的童星僅兩歲半，「她無時無刻要媽媽，比面對自己的小孩還難。」拍攝時必須長時間等待、安撫，她直呼對方「很聰明，但真的是最難搞的。」

陳意涵演出的《陽光女子合唱團》，掀起全民觀影熱潮。（記者潘少棠攝）

反倒面對自己的女兒，陳意涵笑說節奏完全不同，「同理心比較自然，我女兒靠吃的就可以搞定。」她也忍不住爆料老公許富翔，「他比較沒有耐心安撫小孩，他一兇，小孩子就會怕。」

陳意涵（中）演出《陽光女子合唱團》賺人熱淚。（壹壹喜喜提供）

談到再度與導演林孝謙合作，她打趣表示：「我談戀愛的階段，他拍《比悲傷更悲傷的故事》；我生小孩，他拍《陽光女子合唱團》。」因此曾開玩笑對他說：「下個階段是要為了你離婚嗎？不然就要等到老了！」語氣輕鬆，但她也強調婚姻與愛情都很美滿，跟老公「彼此都有給空間。」

近期陳意涵參與老公許富翔執導、郭富城與王柏傑主演的新片《老子》，笑說角色是自己主動爭取，「我都躺在你旁邊那麼多年了，該給個角色吧！」雖然戲份偏客串性質，但能與童年偶像郭富城同台，仍讓她難掩興奮，「還是覺得他很帥，真的好多美夢成真。」

她更爆料老公這次情緒價值爆棚，「我沒看過許富翔情緒價值那麼高，他都沒有為愛情這麼奔跑過，結果為了郭富城狂奔，還上演日劇跑！」由於許富翔從小熱愛港片，這次合作讓他格外投入。

如今的陳意涵，也坦言不再想拍青春愛情題材，「青春我不行了啦。」尤其看到韓綜裡滿是2001年出生的年輕人，讓她笑說「太遠了。」語氣玩笑，卻也透露對人生階段的清楚認知。

陳意涵（左起）、王柏傑、郭富城、古斌合作許富翔執導新片《老子》。（網銀提供）

日前翁倩玉返台，《陽光女子》劇組在陳意涵家中聚會、小慶功，身旁還有鍾欣凌、孫淑媚等人，讓她感到格外幸運。她坦承自己講話快、性子急，也曾有過不太好的經驗。翁倩玉對她說：「做人一定要學會沉住氣，才能站得久。」讓她直呼獲益良多。她說聽過一句話：「花四年學講話，但要花一輩子學閉嘴。」笑言想把這句話當成墓誌銘。

從影史冠軍到家庭日常，從情緒派演員到沉得住氣的母親與人妻，陳意涵的節奏依然很快，但心卻慢了下來。她或許依舊率真，卻多了一份篤定，尤其在人生的不同階段，她都準備好了。

《陽光女子合唱團》全台持續上映中。

（專訪全文完）

