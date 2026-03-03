自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

專訪3-3》合作郭富城興奮讚帥 陳意涵笑爆老公給情緒價值「為愛都沒這樣」

〔記者許世穎／專訪〕成為母親後，陳意涵的生活重心與表演方式都悄悄改變。她坦言，媽媽身份讓她在《陽光女子合唱團》中更懂得如何與孩子對戲。片中飾演小芸熙的童星僅兩歲半，「她無時無刻要媽媽，比面對自己的小孩還難。」拍攝時必須長時間等待、安撫，她直呼對方「很聰明，但真的是最難搞的。」

陳意涵演出的《陽光女子合唱團》，掀起全民觀影熱潮。（記者潘少棠攝）陳意涵演出的《陽光女子合唱團》，掀起全民觀影熱潮。（記者潘少棠攝）

反倒面對自己的女兒，陳意涵笑說節奏完全不同，「同理心比較自然，我女兒靠吃的就可以搞定。」她也忍不住爆料老公許富翔，「他比較沒有耐心安撫小孩，他一兇，小孩子就會怕。」

陳意涵（中）演出《陽光女子合唱團》賺人熱淚。（壹壹喜喜提供）陳意涵（中）演出《陽光女子合唱團》賺人熱淚。（壹壹喜喜提供）

談到再度與導演林孝謙合作，她打趣表示：「我談戀愛的階段，他拍《比悲傷更悲傷的故事》；我生小孩，他拍《陽光女子合唱團》。」因此曾開玩笑對他說：「下個階段是要為了你離婚嗎？不然就要等到老了！」語氣輕鬆，但她也強調婚姻與愛情都很美滿，跟老公「彼此都有給空間。」

近期陳意涵參與老公許富翔執導、郭富城與王柏傑主演的新片《老子》，笑說角色是自己主動爭取，「我都躺在你旁邊那麼多年了，該給個角色吧！」雖然戲份偏客串性質，但能與童年偶像郭富城同台，仍讓她難掩興奮，「還是覺得他很帥，真的好多美夢成真。」

陳意涵演出的《陽光女子合唱團》，掀起全民觀影熱潮。（記者潘少棠攝）陳意涵演出的《陽光女子合唱團》，掀起全民觀影熱潮。（記者潘少棠攝）

她更爆料老公這次情緒價值爆棚，「我沒看過許富翔情緒價值那麼高，他都沒有為愛情這麼奔跑過，結果為了郭富城狂奔，還上演日劇跑！」由於許富翔從小熱愛港片，這次合作讓他格外投入。

如今的陳意涵，也坦言不再想拍青春愛情題材，「青春我不行了啦。」尤其看到韓綜裡滿是2001年出生的年輕人，讓她笑說「太遠了。」語氣玩笑，卻也透露對人生階段的清楚認知。

陳意涵（左起）、王柏傑、郭富城、古斌合作許富翔執導新片《老子》。（網銀提供）陳意涵（左起）、王柏傑、郭富城、古斌合作許富翔執導新片《老子》。（網銀提供）

日前翁倩玉返台，《陽光女子》劇組在陳意涵家中聚會、小慶功，身旁還有鍾欣凌、孫淑媚等人，讓她感到格外幸運。她坦承自己講話快、性子急，也曾有過不太好的經驗。翁倩玉對她說：「做人一定要學會沉住氣，才能站得久。」讓她直呼獲益良多。她說聽過一句話：「花四年學講話，但要花一輩子學閉嘴。」笑言想把這句話當成墓誌銘。

從影史冠軍到家庭日常，從情緒派演員到沉得住氣的母親與人妻，陳意涵的節奏依然很快，但心卻慢了下來。她或許依舊率真，卻多了一份篤定，尤其在人生的不同階段，她都準備好了。

《陽光女子合唱團》全台持續上映中。

（專訪全文完）

相關新聞

專訪3-1》《陽光女子》奪影史冠軍 陳意涵曝過程波折「這是最好的時機」

專訪3-2》曾哭不出來挨罵還被丟東西！陳意涵「情緒進化史」是鼓勵型選手

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中