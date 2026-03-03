自由電子報
娛樂 最新消息

向華強2000億遺產全給郭碧婷 向佐向佑反應曝光

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港電影大亨向華強的身家粗估港幣500億（約2000億台幣元），日前他宣布財務分配，要將所有的遺產以及公司資產全交給媳婦、大兒子向佐的老婆郭碧婷管理，一毛都不留給兒子引起各界熱議。如今消息曝光後，向華強再度拍片談及此事，曝光兒子的反應。

向華強（右一）宣布，身家財產都將交給媳婦郭碧婷（左二）管理。（翻攝自微博）向華強（右一）宣布，身家財產都將交給媳婦郭碧婷（左二）管理。（翻攝自微博）

向華強自認現在年紀不小，已經到了隨心所欲的年紀「反正我現在接近了80歲，開始『胡說八道』」，過去的他認為自己顧慮太多，加上身為老闆要注重面子、規矩，現在的他決定要快樂過日子，同時提醒年輕晚輩，「你們年輕人做事情也是要跟著你們開心的高興的事情去做，最重要是內心要樂觀，什麼都想開一點，做人就這樣。」

遺產分配的消息傳開後，向華強透露，向佐有跟他通過電話，直言對方不敢多說什麼，只是覺得為什麼要這麼高調，他便引用孔子《論語·為政》來回應，認為自己今年78歲就是隨心所欲，其他都不想管了。

向華強再次提及郭碧婷以及最疼愛的孫子及孫女，坦言彼此相處非常開心，「我想到孫女孫子的可愛，雖然可能十幾年後他也會反叛、會讓我生氣，可是我那時候已經年紀大了嘛。所以我就說不用想太久，這幾年讓我從他們身上可以感覺到開心快樂，我知足了。」

向華強再度感嘆兩個兒子讓他心煩，「最近向佐當然也不錯啦，真的成熟了，四十幾歲了，事業上各方面的表現，對家裡這樣子。」至於小兒子向佑為此感到不滿，向華強說：「他不高興，那他也做點事情讓我高興吧，那世界也公平一點吧」，強調現在的原則很簡單，「誰讓我開心，我就讓誰開心；誰讓我不開心，我就讓誰不開心。」

點圖放大body

