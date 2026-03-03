自由電子報
娛樂 最新消息

SHINee珉豪來台參加Hyrox健身比賽 竟誆爸爸「來開演唱會」

〔記者邱奕欽／台北報導〕SHINee珉豪來台參加Hyrox健身比賽卻騙爸媽來開演唱會！這段插曲意外成為焦點，35歲的珉豪被爸爸受訪時當場揭穿，讓粉絲全笑翻直呼「我們怎麼不知道有演唱會？」話題瞬間在社群炸開。

SHINee珉豪來台參加體能比賽「Hyrox」奪下分組冠軍。（組合照，翻攝自IG）SHINee珉豪來台參加體能比賽「Hyrox」奪下分組冠軍。（組合照，翻攝自IG）

韓國人氣男團SHINee成員珉豪1日現身Hyrox台北站，實際上是為參加國際混合體能賽事Hyrox而來，卻對爸媽說自己要到台灣開演唱會。沒想到，珉豪爸爸日前在足球賽開幕受訪時被問到「兒子會不會到場加油？」笑回「他最近去米蘭當冬奧會大使了，活動結束後在台灣有演唱會，所以不會來。」一句話直接曝光兒子的「善意謊言」，讓粉絲全網笑瘋。

珉豪爸爸的發言曝光後，粉絲留言狂刷「什麼時候在台灣有演唱會？」、「35歲還騙爸媽被抓包」、「崔珉豪也怕亞洲家長！」甚至有人笑稱「完蛋了！真的完蛋了」。對於「珉豪台灣開演唱會」一事，台灣粉絲全數不知情，反而更期待他真的舉辦專場。

事實上，珉豪此行是參加Hyrox體能賽，該賽事結合耐力與肌力共設8大關卡，這次與《體能之巔》成員洪範錫組成男子雙人組，最終以54分42秒完賽，總排名第6名，並勇奪35至39歲男子雙人分組冠軍。SHINee珉豪來台參加健身比賽，卻因「騙爸媽來開演唱會」的插曲成為另一個爆點，也再次證明他不只舞台魅力十足，運動實力同樣驚人。

點圖放大body

