《女孩不平凡》大尺度親密戲炸鍋！導演揭拍攝真相

〔記者鍾志均／台北報導〕台港澳合製電影《女孩不平凡》還沒正式上映，預告幾段高張力親密戲已在網路掀起討論，被不少影迷直呼「尺度驚人，但情緒更狠」。

《女孩不平凡》澳門首映大合照。（綺影提供）《女孩不平凡》澳門首映大合照。（綺影提供）

日前澳門首映禮更是一票難求，700席座位秒殺坐滿，6位主演與團隊齊聚現場，氣氛熱烈到像慶功宴提前上演。

《女孩不平凡》橫跨澳門、台北、香港三地取景的作品，以女性不同人生階段的愛與掙扎為主軸，細膩描寫慾望、佔有與自我追尋。

近來憑賀歲片《雙囍》人氣急升的余香凝，與金馬、香港金像獎雙料提名新星鄧濤，加上台灣演員韓寧同台飆戲，情感張力層層堆疊；尤其鄧濤與韓寧的對手戲，從甜蜜到撕裂，情緒起伏猛烈，讓觀眾看完直呼：「心都被掏出來。」

《女孩不平凡》鄧濤（右）、韓寧。（綺影提供）《女孩不平凡》鄧濤（右）、韓寧。（綺影提供）

導演徐欣羨正面回應外界對「大尺度」的關注；她強調，所有親密戲都是角色關係推進的必然結果，而不是刻意博版面的話題設計，「重點從來不是動作，而是角色此刻為什麼需要彼此。」

她透過慢節奏鋪陳與大量眼神特寫，把身體交會轉化成情感爆發的瞬間，讓觀眾看到的不是刺激，而是愛與恐懼交織的真實。

為了讓演員在安全前提下全心投入，劇組特別聘請專業親密指導，事前逐一確認「界線清單」，從觸碰範圍到拍攝節奏都細緻安排。這套機制讓演員能卸下顧慮，專注角色本身。

韓寧坦言，雖然戲裡的愛情瘋狂又執著，但在充分溝通與信任下，一切都變得自然。「那種被保護的感覺，反而讓情緒更純粹。」

鄧濤則直言，第一次在大銀幕看到自己如此赤裸又真實，心情複雜又震撼，「我把所有愛都放進去了。」這番告白也讓不少觀眾對她的投入程度刮目相看。《女孩不平凡》3月27日全台上映。

