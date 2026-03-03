自由電子報
娛樂 亞洲

泰BL黑馬今完結！《愛情警報》男主壞到上癮 粉絲開戰

〔記者鍾志均／綜合報導〕泰國BL劇黑馬《愛情警報：請小心》在GagaOOLala迎來最終章，粉絲集體進入「又愛又怕」的倒數模式。

該劇由人氣螢幕CP James Hayward Prescott、Kad Ploysupa再度合體主演，開場不走甜寵路線，直接把觀眾丟進一段危險又上癮的關係，包含謊言、操控、真心試探等豐富元素。

James（右）與Kad （左）的「二搭」展現了更勝以往的默契。（GagaOOLala提供）James（右）與Kad （左）的「二搭」展現了更勝以往的默契。（GagaOOLala提供）

劇中，James飾演的校草Jimmy為了接近心上人，竟把單純的Toh捲入一場情感遊戲，一段帶著算計與控制的「紅旗關係」，堪稱越危險越吸睛。

導演大量運用慢鏡與高飽和光影，把Jimmy的魅惑感推到極致，Toh的脆弱與掙扎則在鏡頭下被無限放大。繼《甜心壞老闆》後再度合作的兩人，火花直接升級2.0版本。

泰國人氣螢幕CP James Hayward Prescott （左）與Kad Ploysupa二度攜手演出。（GagaOOLala提供）泰國人氣螢幕CP James Hayward Prescott （左）與Kad Ploysupa二度攜手演出。（GagaOOLala提供）

談到角色，James毫不避諱形容Jimmy是「徹頭徹尾的紅旗男」，自私、侵略、操控慾強到連他自己都被嚇到。他笑說：「有時候拍完都會想，這角色怎麼可以這麼壞。」

Kad則坦言，Toh的純真與依賴感讓他壓力很大，尤其虐心橋段幾乎場場崩潰。「我在片場真的變成愛哭鬼。」他說，那種明知道不對卻還是放不下的感覺，太真實了。

另一對副線CP也話題十足。Matthew與Fam詮釋的角色，為混亂情感中注入不同層次——有人選擇守護，有人選擇沉淪。粉絲甚至分成兩派開戰：「救贖派」VS「沉溺派」，社群討論破表。《愛情警報：請小心》在GagaOOLala上架。

