CATCHPLAY+3月片單塞爆！末日＋邪教＋空難全來了

〔記者鍾志均／綜合報導〕CATCHPLAY+3月追劇清單大爆滿！最新強檔片單曝光，從末日活屍、邪教對決到新西部史詩、真實空難追查，再加上話題陸劇與運動喜劇，追到懷疑時間不夠用。

3月3日重磅上架的末日續作《28年毀滅倒數：人骨聖殿》，延續前作荒蕪世界觀；奧斯卡提名男星雷夫范恩斯飾演尋找病毒解方的醫生凱森，與瘋狂邪教領袖吉米在廢墟中展開信念對決。

請繼續往下閱讀...

《28年毀滅倒數：人骨聖殿》。（CATCHPLAY提供）

結果討論度最高的不是病毒，也不是邪教，而是雷夫范恩斯赤裸上身、隨搖滾樂瘋狂起舞、忘情對嘴的一段演出。

該場戲幾乎像末日狂歡派對，爆發力強到導演妮亞達科斯塔都驚呼：「那晚氣溫低到不行，他還赤裸上身拍了一整夜，體力驚人！」雷夫本人倒是淡定笑說：「我其實本來就有瘋的一面，只是以前沒機會放出來。」

3月4日上線的《洛克比：尋找真相》由柯林佛斯主演，改編自洛克比空難事件，聚焦家屬多年追查過程，寫實沉重；3月11日還有NBA巨星史蒂芬柯瑞親自出演的運動喜劇《懷舊先生》，偽紀錄片風格描寫一名中年男子試圖靠昔日球星好友翻身的荒謬人生，笑點走滿。

《洛克比：尋找真相》。（CATCHPLAY提供）

3月27日登場的《The Madison／麥迪遜河谷（暫譯）》也來勢洶洶。由《黃石公園》主創泰勒謝里丹打造，蜜雪兒菲佛與寇特羅素坐鎮演出，以女性視角描寫家庭、創傷與重生。

此外，中國戲劇方面同樣火力全開，律政話題劇《女神蒙上眼》持續跟播；3月18日首播的《暗戀者的救贖》，集結王珞丹、袁弘、黃宗澤、蔣欣，從一宗女高中生命案撕開完美婚姻的裂縫，精神控制與情感操縱成為討論焦點。

3月22日上架的《絕命法官》則由張家輝、胡杏兒、鮑起靜主演，講述法官面臨兒子肇事逃逸後，在正義與父愛間的痛苦抉擇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法